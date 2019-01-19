亚洲杯‧16强分斗中约‧东南亚双雄逆境争突围 两支东南亚球队泰国和越南将在星期日的亚洲杯16强分别对垒中国和约旦，要继续闯关非常艰难，而亚洲一哥伊朗将对垒阿曼，预计在实力更胜一筹下，取胜不成问题。

伊朗前锋萨尔达尔在小组赛攻入3球，是该队在16强对阵阿曼的关键人物。（图：美联社）

（阿布扎比19日综合电）两支东南亚球队泰国和越南将在星期日的亚洲杯16强分别对垒中国和约旦，要继续闯关非常艰难，而亚洲一哥伊朗将对垒阿曼，预计在实力更胜一筹下，取胜不成问题。

广告

伊朗斗阿曼8强前景无忧

作为去年成功晋级俄罗斯世界杯的队伍、加上是亚洲世界排名最高的球队，伊朗是本届赛会的夺冠热门之一，而他们在小组赛以2胜1平的成绩夺得盟主出线，当中打入7球、未丢1球。周中末轮的盟主争夺战，伊朗因进行轮换，与伊拉克战成0比0，但这也确保了他们有足够的体能应付16强。

阿曼在F组与两支强队日本和乌兹别克同组，最终1胜2负仅排名第3，但却幸运以四支最好小组第3的形式出线。不过，以他们在小组赛的表现来看，实力明显与亚洲顶尖球队存在差距，因此要击败伊朗是极大的挑战。

伊朗最后一次夺得亚洲杯冠军是在43年前，因此为了顺利夺得队史第4冠，绝对会尽全力铲除争冠之路上遇到的所有对手。

由意大利名帅利皮带领的中国在本届赛会的表现还算不俗，小组赛2胜1负以副盟出线，16强对垒在小组赛取得1胜1平1负、同样以副盟出线的泰国。

泰国缺3主力恐难撑中国

广告

泰国有三名主力确定将在对垒中国时缺阵，拉瓦特因腰部受伤已提前回国，而阿迪松和苏潘则因累积两张黄卡遭禁赛。在这样的情况下，泰国实力大减，中国取胜的机率大大增加。

至于中国，有多达5名球员有黄卡在身，分别是张呈栋、郜林、赵旭日、张琳芃和冯潇霆，而根据本届亚洲杯的规则，球员的黄卡只有在16强以后才清零，而红卡将延续停赛。因此在对阵泰国，以上几名队员要避免再累积黄卡，这或许让利皮在排兵布阵上遇到难题。

约旦防守严谨越南恐难闯关

不管怎样，中国的晋级形势还是很乐观，但来到复赛就很可能得与伊朗交手。

广告

在小组赛1胜2负，以四支最好小组第3的形式出线的越南在16强的对手是以2胜1负夺得盟主的约旦，后者在小组赛打入3球、未丢1球，包括爆冷1比0打败上届冠军澳洲，越南估计会陷入苦战，约旦晋级形势更受看好。