台女11年前大失血获捐血续命 ‧ 救命恩人竟是老公 捐血不但救人一命，而且促成一段好姻缘！台湾一名女子林晓芬11年前遇上意外，寻寻觅觅，不但觅得救命恩人更找到一个好老公。因为身体凝血功能异常大量失血，差点丧命，最终输了10多袋血和2袋分离术血小板帮助凝血，才救回一命，事后她寻觅多年捐血恩人，最后意外获悉竟是男友，2人去年3月成为夫妇。

（图：互联网）

（台湾‧台北19日综合电）捐血不但救人一命，而且促成一段好姻缘！台湾一名女子林晓芬11年前遇上意外，寻寻觅觅，不但觅得救命恩人更找到一个好老公。因为身体凝血功能异常大量失血，差点丧命，最终输了10多袋血和2袋分离术血小板帮助凝血，才救回一命，事后她寻觅多年捐血恩人，最后意外获悉竟是男友，2人去年3月成为夫妇。

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林晓芬4年前回到新竹接手家业，认识了“傻瓜肉粽”老板连志成，之后发展成情侣，连志成是捐血常客，2人有一天闲聊到鬼门关前的经历。林晓芬多次到医院和捐血中心打听自己的救命恩人，直到她表明自己并无不良企图，并得知其中一名捐血人姓“连”，她讲出男友身份证号，对方惊呼“你怎么知道？”间接证实救命恩人是男友连志成。

林晓芬分享自己的故事且呼吁大家捐血，老公连志成也赞成，笑说大家赶快去捐血，或有机会救到自己未来的老婆。