不敌偶像获益良多‧李梓嘉：首次面对比我高对手 “这应该是我首次与比我高的人（安赛龙身高194公分）比赛，因此发球时有些胆怯而处于弱势，虽然以落败告终，但希望从中所得能让自己更上一层楼。”

李梓嘉（右）在8强以直落两局不敌他的偶像安赛龙后，两人赛后惺惺相惜握手，身高186公分的梓嘉表示，这还是他首次遇到身高比他高的对手。

（吉隆坡19日讯）大马新星李梓嘉此番在大马羽球超级500赛从男单入选赛一路杀进正赛复赛，最终直落2局直落不敌丹麦赛会5号种子兼卫冕冠军安赛龙止步8强，但已比去年赛会次圈出局优秀，而能够得以挑战自己偶像的机会，让梓嘉非常享受此次对决，并从中得到不错的经验。

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梓嘉：大马赛与泰国赛不同的故事

身高达186公分的梓嘉表示：“这应该是我首次与比我高的人（安赛龙身高194公分）比赛，因此发球时有些胆怯而处于弱势，虽然以落败告终，但希望从中所得能让自己更上一层楼。”

与泰国大师赛相比，梓嘉认为，两者间是“不同的故事”，这届大马大师赛面对不少强敌，一路走来不轻松，不过他对自己整体表现感到满意，并得到了一些新体验。

梓嘉说，“从台湾大师赛到现在，我认为自己进展不错，但尚有不足之处。”

去年赛会，梓嘉止步次圈，上周于曼谷举办的泰国大师赛，梓嘉同样止步复赛，奋战2局不敌法国赛会7号种子利维德兹。

连续3周比赛最重要保持体能

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虽然背靠背参赛，不过梓嘉认为自己暂时感觉还不错，最重要还是保持体能。

梓嘉接下来将于1月22至27日举行的印尼赛重新出发，他将从入选赛打起，首圈对阵东道主老将索尼，次圈或遭遇大马同胞自由人张崴烽，若成功闯进正赛首圈则再战入选赛选手，潜在对手包括另一大马自由人伊斯干达。