英超‧热刺锋线告急‧村民伺机偷袭 托登罕热刺锋线上出现人员危机、进球力度急速减退，近期状态一般的福尔罕能够爆冷吗？

（伦敦19日综合电）托登罕热刺锋线上出现人员危机、进球力度急速减退，近期状态一般的福尔罕能够爆冷吗？

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热刺上轮英超迎来势头正盛的曼联，球队在半场前先丢1球的情况下，下半场发起凶猛进攻均被对手发挥神勇的门将德赫亚一一化解，最终热刺在控球率61%、射门21比13的优势下遗憾0比1输球，结束各项赛事3连胜。

雪上加霜的是，本战开始前，热刺主力前锋孙兴慜奔赴亚洲杯代表韩国队参赛将持续缺阵，而头号球星凯恩也被爆出将养伤至3月，球队锋线将彻底推倒重来。

波帅：热刺可渡难关

打入14球的凯恩受伤，热刺主帅波切蒂诺肯定头疼，但他在赛前表示，热刺可以在没有凯恩的情况下应对赛程。“我们是正面的，我们可以应付，有能够替代凯恩位置的球员，不会影响我们对待比赛的方法。”

福尔罕上轮英超客场对阵保级直接对手伯恩利，球队在开局2分钟就闪电进球下却在第20到第23分钟连送对手两记乌龙大礼，将良好局面拱手相送。福尔罕虽然在下半场发动猛攻，但始终无力再度改写比分，最终在对手全场0射正下送出宝贵3分。

意大利名帅拉尼利实在是巧妇难为无米之炊，防线能力的不足已严重影响福尔罕的保级前景。22轮仅仅得到14分的福尔罕在积分榜上排名倒数第2，距离逃出降级区有5分差距。