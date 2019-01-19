英超‧猎犬难构威胁‧曼市等待红军失误 就算哈德斯菲尔德在上周末刚止住连败且本战前比对手多出2天休整时间，预计卫冕冠军曼市依然能够收获客场大捷，追击6连胜，以便能继续紧追领头羊利物浦。

近3场刷了7球、包含对阵英甲球会上演“大四喜”的曼市前锋热苏斯，有望跻身本周末的首发阵容。（图：法新社）

（伦敦19日综合电）就算哈德斯菲尔德在上周末刚止住连败且本战前比对手多出2天休整时间，预计卫冕冠军曼市依然能够收获客场大捷，追击6连胜，以便能继续紧追领头羊利物浦。

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本周末，英超将迎来第23轮较量，其中曼市将客战哈德斯菲尔德，他们要做的就是保证不掉链子，再等待利物浦自己犯错。

曼市5连胜强势反弹

曼市上轮在英超面对“强队克星”狼队，兵不血刃地收获3比0完胜，半场前就两球领先锁定胜局。此前在魔鬼赛程中遭遇滑铁卢（连败水晶宫与莱斯特）的曼市，不知不觉又重新收获5连胜重回正轨，目前距离榜首的利物浦还差4分，现在他们最大的目标就是在欧冠重开踢（2月中旬）前缩小联赛分差。

“猎犬”哈德斯菲尔德上一场英超客战保级对手卡迪夫，两队对抗激烈，但均未创造出绝对的破门良机，在一场90分钟的肉搏战后互交白卷互取1分。猎犬就此止住各项赛事9连败，这是他们自去年12月以来斩获的首个联赛积分，不过目前垫底英超的猎犬距离保级区已有8分差距。

瓜帅：不会在英国监视他人训练

另一方面，曼市主帅瓜迪奥拉暗示足球间谍在其他国家很常见，在其他国家的足球联赛每个人都这么做。事关在上周末利兹对德比郡的英冠联赛前，德比郡发现有利兹工作人员偷看己队的封闭战术训练，之后报警将对方逮捕。利兹主帅贝尔萨随后承认是他派人偷看对手训练，并举行新闻发布会做出解释，认为自己这么做并未违法违规。

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瓜迪奥拉透露：“在其他国家，每个人都这么做。比如我在拜仁慕尼黑执教时，就有人拍摄我们的训练。这是其他球会的足球文化，但我不打算在英国这么做，因为在这里这种做法对其他教练来说是一个问题。”