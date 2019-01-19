热刺球星转战中超‧登贝雷因李小龙喜欢中国 英超托登罕热刺中场穆萨登贝雷转会加盟广州富力，双方签约3年。

（图：法新社档案照）

（广州19日综合电）英超托登罕热刺中场穆萨登贝雷转会加盟广州富力，双方签约3年。

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广州富力从去年11月开始接触登贝雷，此前报道称其转会费达1200万欧元（约5600万令吉），也有报道称是900万英镑（约4760万令吉），但富力球会总经理章彬表示转会费没这么高。

广州德比登贝雷战保利尼奥

登贝雷与目前效力于广州恒大的保利尼奥曾是热刺队友，两人曾在北伦敦竞争正选位置。登贝雷来到广州之后，新赛季的“广州德比”又多了一个话题。

登贝雷在2005年登陆荷甲，先后效力威廉二世和阿尔克马尔，2008/09赛季率阿尔克马尔夺得荷甲冠军，并当选荷甲最佳球员。2010年8月，登贝雷加盟英超福尔罕，两季后转会热刺，至今在各项赛事中为热刺出场249次，打进10球。

2006年5月，不满19岁的登贝雷就在比利时与斯洛伐克的比赛中上演了国家队首秀。此后，他先后参加过2016年法国欧洲杯以及2届世界杯，共为比利时队出场82次，打进5球。

到广州是有趣探险

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登贝雷在访谈中透露，之所以来中国，是想有全新的体验，另外，功夫巨星李小龙的电影让他很早就对中国很感兴趣。

“我选择了中国，因为我需要一些全新的东西，欧洲其他一些球会，以及卡塔尔联赛，也是一种可能，但是到广州的探险对我来说是最有兴趣的。”

“我一直是功夫明星李小龙的粉丝，他的电影让我有朝一日想来中国看看。”

登贝雷也不否认诱人的薪资也是他转投中超的原因之一。