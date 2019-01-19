公说公有理 婆说婆有理‧伊芬：我比管理层更懂铁饼 大马著名铁饼国手伊芬为自己日前在社交媒体的反应道歉，但他解释自己迫切要备战今年的比赛，所以才会急于自行决定了新教练。

（吉隆坡19日讯）大马著名铁饼国手伊芬为自己日前在社交媒体的反应道歉，但他解释自己迫切要备战今年的比赛，所以才会急于自行决定了新教练。

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日前，伊芬因不满自己未获得国家体理会批准出国集训以及不批准他聘请新教练，而透过个人Insta贴文质问大马青体部长赛沙迪，还抨击青体部新的梯级计划制度，引起大马田径总会以及国家体理会的不满，并纷纷发文告指责伊芬。

首先，他对于国家体理会终止了执教他长达6年的斯洛伐克籍教练佩特洛维奇而感到不满，而后他要求出国集训以及自己寻找了新的教练（捷克的布加尔）也遭到拒绝，从而在本月17日透过Insta发飙。

伊芬否认要求体理会解雇前教练

对于伊芬的指责，国家体理会总监拿督沙巴威在隔天发文告怒斥伊芬是个骗子。沙巴威称，是伊芬本身向国家体理会要求终止其教练的合约。

对此，伊芬昨日表示：“我为自己在Instagram的反应而道歉，但我只是表达了所发生的事情，而且我没有指责体理会的意思。”

“不过，我对体理会的声明感到疑惑。我从来没有告诉他们我希望我能够换教练。”

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他表示，体理会以及大马田径总会要他由中国籍教练顾原执教，但遭到他的拒绝。

反而，他建议聘请布加尔为其教练。布加尔曾在1980年莫斯科奥运会赢得银牌，并且在1992年巴塞罗那奥运会成功带领立陶宛的诺玛斯．奥巴尔塔斯赢得该届奥运会金牌。

伊芬：顾原没执教铁饼经验

伊芬续解释说：“顾原并没有执教铁饼项目的经验，我决定寻找一名好（铁饼）的教练，并且体理会能否承担得起薪资的教练。”

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“我急切需要一名教练以备战今年的比赛。我选择布加尔因为他非常有经验。他要求的薪水甚至比起我之前的教练还低。”

事实上，在2017年的欧洲集训期间，伊芬就曾由布加尔指导。

他补充：“我建议他作为我新的教练，是因为我比管理层更了解这项运动。”

申诉不受理唯有透过社媒管道

伊芬说他无法理解体理会阻止他到欧洲集训以及接受布加尔执教的原因。

“他们质疑他（布加尔）的履历和气候（冬天）。他们也表示捷克没有体育科学和医疗设施。我想告诉他们我打算在欧洲而不是在东帝汶进行训练。”

去年荣获马来西亚大学体育理事会（Masum）评为年度最佳运动员的伊芬表示，他为有通过社交媒体的管道做为为自己申冤的最后手段。

他说：“在通过适当的渠道未能引起注意后，我不得不使用社交媒体平台。我只想为国家做到最好。”