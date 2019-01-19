施志豪促与联邦成立紧急委员会 . 终结狂犬病疫情 （古晋19日讯）峇都林当区州议员施志豪促请砂副首长兼州灾难管理及拯救委员会主席拿督阿玛道格拉斯向卫生部提出成立“联邦-砂州紧急委员会”，动员国家力量终结砂州境内狂犬病疫情。

（古晋19日讯）峇都林当区州议员施志豪促请砂副首长兼州灾难管理及拯救委员会主席拿督阿玛道格拉斯向卫生部提出成立“联邦-砂州紧急委员会”，动员国家力量终结砂州境内狂犬病疫情。

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他表示，狂犬病爆发至今已18个月，并夺走16条人命，说明砂政府围堵狂犬病不力。因此，他希望道格拉斯能趁卫生部副部长李文材下周到访古晋时，提出该建议。

施志豪今日在文告中建议，可在联邦及砂政府中各委任一名部长级代表出任“联邦-砂州紧急委员会”主席，以有效展开跨部门和单位合作。

至于委员会中的策略性规划、管理及运作方面，他认为，应交给联邦和州卫生部门专业医护人员负责，特别是联邦和砂兽医服务局。

（新闻来源：砂拉越星洲日报）