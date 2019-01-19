NBA‧金州5巨头正式合体‧勇士痛宰湖人 NBA卫冕冠军金州勇士客战洛杉矶快船以112比94击败对手，取得7连胜；“表弟”考辛斯完成赛季首秀，金州五巨头正式合体，自1975/76赛季的波士顿塞尔蒂人以来，NBA首次有球队拥有5位上赛季入选全明星的球员。

“表弟”考辛斯（中）正式复出，只打了15分钟就6犯离场，这是其生涯第50次犯满，也是耗时最短一次。但他仍然三分球4中3，得到14分6篮板3助攻。（图：美联社）

（纽约19日综合电）NBA卫冕冠军金州勇士客战洛杉矶快船以112比94击败对手，取得7连胜；“表弟”考辛斯完成赛季首秀，金州五巨头正式合体，自1975/76赛季的波士顿塞尔蒂人以来，NBA首次有球队拥有5位上赛季入选全明星的球员。

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考辛斯首秀出彩，虽然末节6犯离场，但在有限的15分钟上场时间内将十八般武艺全部展示出来。表弟11投5中，三分球4投3中拿到14分6篮板3助攻，末节正是他连续三分命中帮助勇士打出一波进攻高潮，为最终的胜利做了铺垫。

另一边厢，塞尔蒂人坐镇TD花园以122比116战胜灰熊，赛季双杀对手，灰熊此役后遭遇4连败。艾尔温狂砍38分7篮板和11助攻，他在第三节独得20分。

绿衫军挫灰熊如坐过山车

塞尔蒂人在首节末段和次节初打出一个26比4的攻击波后取得优势，但半场结束前，他们被灰熊打了个36比16的进攻潮，反而处于落后。到了第三节，艾尔温火力全开，单节10投7中狂砍20分助球队抢回主动权。在末节决胜时刻，他依然无法被阻挡，连续单打得到8分，最终率队捍卫主场。