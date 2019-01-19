西班牙2岁童困逾百米深井 西班牙南部一名2岁男童上周不慎堕进150公尺深的井中，至今失踪6日。多达100人的救援队周五晚起挖掘两条隧道，希望尽快救出男童，他们也在井内发现属于男童的头发及糖果，相信仍然在生。男童的长兄前年因心脏病去世，他的父母希望有人可救回儿子一命。

（马德里18日讯）西班牙南部一名2岁男童上周不慎堕进150公尺深的井中，至今失踪6日。多达100人的救援队周五晚起挖掘两条隧道，希望尽快救出男童，他们也在井内发现属于男童的头发及糖果，相信仍然在生。男童的长兄前年因心脏病去世，他的父母希望有人可救回儿子一命。

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事发于马拉加省托塔兰镇，男童尤伦当日与父母及亲戚到郊外远足。期间，尤伦在父母正预备午餐之际独自离开玩耍，突然失去踪影。当亲戚听到他的哭声后，才惊觉他已掉进一个直径25公分、深150公尺的水井中。救援人员把2架摄录机放进井内80公尺深的地方并寻获糖果及头发，只差不见尤伦踪影，怀疑他可能身处井内120公尺深的地方。

DNA测试证实头发属于尤伦，此消息燃起了救援人员的希望。但水井内部曾发生塌陷，加上没有哭声传出，救援人员连日均与时间竞赛，彻夜尝试以重型机器挖掘一条与水井垂直的隧道，然后再连接另一条平行隧道，通往尤伦可能身处的地方。参与救援行动的工程师维度表示，众人皆视尤伦如自己的儿子，希望他能平安归来。

尤伦的父亲事后与妻子觉得“心如死灰”，发现儿子的头发及糖果后让他们重拾希望。他祈求天使帮助儿子脱险，让他们一家团聚。出事的水井于一个月前因检测水质而开挖，只是没有覆盖井口。（路透社照片）