贸消部对比90种物价 . 今年70％物品有降价 （古晋19日讯）国内贸易及消费事务部近期在砂4主要城镇各10间霸级及超级市场，对超过90种类商品进行价格评估，发现70%物品价格比去年同期有所下降。

（古晋19日讯）国内贸易及消费事务部近期在砂4主要城镇各10间霸级及超级市场，对超过90种类商品进行价格评估，发现70%物品价格比去年同期有所下降。

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贸消部副部长张健仁表示，该部官员以今年1月1日的价格与去年1月1日价格做比较，在超过90种商品中，发现70%商品价格下滑，证明随着消费税取消后，大部分物价已降价。

该部是在古晋、诗巫、民都鲁及美里主要超市展开价格评估行动，这些商品主要是消费者日常购买的食品类。

张健仁今日召开新闻发布会时，也以中国进口的白蒜米为例，去年1月1日每公斤价格4令吉99仙，今年1月1日价格是2令吉99仙，下调约40%；而印度进口的红葱去年每公斤6令吉99仙，今年2令吉99仙，下降50%。

（新闻来源：砂拉越星洲日报）