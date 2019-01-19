亨利感谢首长发出锡盖区地契 （古晋19日讯）石隆门区州议员拿督亨利吉纳感谢砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里及砂政府，把锡盖山宪报颁布为土著共享保留地，并发出锡盖山天主教朝圣中心及3个土著甘榜的地契。

领取地契的石隆门锡盖甘榜社区领袖德士蒙（前左起）、莫里斯、爱德蒙及锡盖山天主教朝圣中心主席威尔胜、领取锡盖比姆翁地宪报文件的本固鲁柏特鲁斯及锡盖山宪报文件的杜胜与嘉宾合影；后左六为砂首长阿邦佐哈里。

（古晋19日讯）石隆门区州议员拿督亨利吉纳感谢砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里及砂政府，把锡盖山宪报颁布为土著共享保留地，并发出锡盖山天主教朝圣中心及3个土著甘榜的地契。

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他今日在石隆门锡盖地契移交暨锡盖嘉年华推展礼上致词时表示，锡盖山是在土地法典6条文下，共374.38公顷的范围，获宪报颁布为土著共享保留地。同时，在土地法典18条文下，发出锡盖山天主教朝圣中心（Catholic Memorial and Pilgrimage Centre）的地契。

他说，在第1阶段，共有636张地契，在土地法典18条文下，发给3个土著甘榜，即甘榜达翁、甘榜瑟尼柏恩及甘榜丹绒巴旺，涉及996.84英亩土地，价值估计近9970万令吉。

与此同时，亨利吉纳也感谢砂政府宪报颁布锡盖比姆翁地的土地，以能完成土地测量工作及发出地契。

（新闻来源：砂拉越星洲日报）



阿邦佐哈里（右五）在嘉宾陪同下，主持切上任首长2周年蛋糕仪式；右起为砂地方政府及房屋部助理部长朋光曼吉、石隆门华社领袖本曼查黄扬浪、教育、科学及工艺研究部长麦哥玛因、副首长道格拉斯、石隆门区州议员亨利吉纳及副首长阿旺登雅。