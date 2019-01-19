惜英雄重英雄‧拉查诺赛后慰问小戴 拉查诺赛后受访时透露，“比赛结束后我问她还好吗？她回答我说她没事。”

拉查诺近6次与小戴交手赢了5次，而且这一次赢得出乎意料之外的轻松，她因而关心小戴的状况，图为她劈头杀球刹那。

（吉隆坡19日讯）泰国赛会6号种子兼卫冕冠军拉查诺昨日在大马羽球超级500赛复赛以2局直落战胜“小戴”戴姿颖，继上届赛会决赛后再度在大马打败后者，赛后拉查诺对似乎不在最佳状态的小戴表达关心之意。

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拉查诺赛后受访时透露，“比赛结束后我问她还好吗？她回答我说她没事。”

拿下与戴姿颖第23次对决的第13场胜利，近6次交手仅1败的拉查诺表示，她与小戴彼此互相了解、打球风格相似，并赞道小戴是名很强大的球员，尤其是在控球能力方面。

她指出，“今天（昨日）小戴可说将胜利拱手相让，她平时会尽可能回击每一球，但她此役没有。”

除了是去年赛会女单冠军，也曾于2016夺下大马公开赛女单桂冠的拉查诺说，“我时常享受回到大马参赛，因为能见到在这里的好友，比赛中也会得到他们和当地热情粉丝，以及从泰国来的亲友球迷的支持。”

2019年剑指首夺全英赛

对于2019年的目标，拉查诺直指全英赛桂冠，因此前2度晋级决赛最终皆无缘夺冠，此番将尽力达成，另外她也放眼自2013年后再度囊获世锦赛冠军。

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对于今年的训练与备战，拉查诺表示，没改变多少，因为她和教练团都熟知问题所在，并指就算体能状态处于最佳，若心态不好也是无法取胜。

她说，“想战胜对手，需先战胜自己。”

拉查诺：对堇溦将做到最好

拉查诺今日在大马羽球超级500赛半决赛将对阵大马2届世青冠军吴堇溦。

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现女单世界第8的拉查诺表示，“我将专注在每天交出最好的表现，并尽可能走到最后，以避免排名下滑。