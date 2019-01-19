助低收入者贷款买房 . 砂注资1亿金融公司 （古晋19日讯）砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里表示，砂政府将注资1亿令吉在Mutiara按揭及金融（Mortgage & Finance）公司，以供低收入者贷款购买房屋用途。

阿邦佐哈里（左七）与众人为砂房地产发展商商会25周年进行切蛋糕仪式。

（古晋19日讯）砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里表示，砂政府将注资1亿令吉在Mutiara按揭及金融（Mortgage & Finance）公司，以供低收入者贷款购买房屋用途。

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阿邦佐哈里昨晚在砂拉越房地产发展商商会年宴及颁奖礼晚宴上致词时称，他曾与砂地方政府及房屋部长拿督沈桂贤，以及砂拉越房地产发展商商会探讨购屋者难以获得贷款的问题。

“国行收紧房贷申请事宜，避免外国人炒房投资。但这也影响了本地人，特别是低收入者。”

对此，他说，砂政府想方设法解决问题，决定增加砂政府全权持有的Mutiara按揭及金融公司的资本，即注资1亿令吉，供低收入者申请购屋。有关房屋包括近期刚宣布的“我的房屋”（Rumah Pertiwiku）计划。

探讨修改分层地契法

另外，阿邦佐哈里了解砂拉越房地产发展商商会、购屋者等所面对的问题，希望能找出有效解决方法。有关问题包括房屋发展密度问题、分层地契贷款事宜等。

“我已指示相关部门探讨分层地契事宜，并探讨修正与此地契相关的法令。一旦完成修正，即会会提呈砂州议会。”

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（新闻来源：砂拉越星洲日报）