NASA推算土星环最多仅1亿岁 围绕土星的土星环如何形成及何时形成，谜团未能解开。多国科学家利用美国太空总署（NASA）的土星探测船卡西尼号搜集的数据，计算出土星环形成时期介于1000万至1亿年前，跟恐龙在地球上生活的时期差不多，总质量只是过往估计的1/20。

（图：法新社）

（华盛顿19日讯）围绕土星的土星环如何形成及何时形成，谜团未能解开。多国科学家利用美国太空总署（NASA）的土星探测船卡西尼号搜集的数据，计算出土星环形成时期介于1000万至1亿年前，跟恐龙在地球上生活的时期差不多，总质量只是过往估计的1/20。

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卡西尼号在2017年传送最后一批数据后，已坠落土星大气层自毁。它的最后任务曾6次穿过土星环的最内圈，借此确定星体引力场和土星环质量。意大利罗马大学教授耶斯联同美国和以色列学者，利用卡西尼号的数据，研究土星环质量与形成时期。

科学家相信，土星在45亿年前跟太阳系其他星球一同形成，因此相对于整个太阳系的年龄，土星环的形成，就像是“昨日”才发生的事。耶斯团队的研究周四刊登于《科学》期刊。

也有说法指出，土星环既非于星球形成之初就存在，也不会永远围绕土星。上月另有研究指出，土星环受到土星的引力影响，环上物质持续地坠落在大气层上，每小时有相当于2个奥运标准泳池的物质流失。科学家估计，整个土星环或在1亿年内消失。