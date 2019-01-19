沈喜榜获砂房地产风云人物奖 （古晋19日讯）Yoshi发展有限公司董事经理沈喜榜荣获2018年砂房地产发展商商会风云人物奖，而福胜利有限公司更荣获最佳整体规划和最佳产业发展（有地式）2个奖项，锋芒毕露。

22个获得砂杰出发展商奖的发展商代表，在领取奖状后与沈桂贤（左十三）合影。

（古晋19日讯）Yoshi发展有限公司董事经理沈喜榜荣获2018年砂房地产发展商商会风云人物奖，而福胜利有限公司更荣获最佳整体规划和最佳产业发展（有地式）2个奖项，锋芒毕露。

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砂房地产发展商商会昨晚举行25周年庆及颁奖晚宴，总共颁发5个奖项。同时，犀丽泰有限公司和顺强发展有公司，分别获得最佳商业店办公室奖和最佳分层发展（低层）奖。

主办当局邀请砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里担任晚宴及颁奖主宾。另一方面，砂地方政府及房屋部长拿督沈桂贤也颁发砂杰出发展商奖给22个发展商。

砂房地产发展商商会得奖名单：

2018年砂房地产发展商商会风云人物奖：沈喜榜

最佳整体规划奖：福胜利有限公司

最佳产业发展（有地式）奖：福胜利有限公司

最佳商业店办公室奖：犀丽泰有限公司

最佳分层发展（低层）奖：顺强发展有公司





Yoshi发展有限公司董事经理沈喜榜（中）从砂首长阿邦佐哈里（左三）手中，接过2018年砂房地产发展商公会风云人物奖；左起为砂房地产发展商商会副财政杨乐平及会长魏铭辰，右起为砂房地产发展商商会秘书陈益盛、署理会长黄俊豪与砂地方政府及房屋部长沈桂贤。