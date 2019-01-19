大马羽球超级500赛‧堇溦吞败国伦退赛‧大马单打全军覆没 此前连挫日本赛会3号种子山口茜和中国5号种子何冰娇的大马女单一姐吴堇溦，此番在女单半决赛无法延续勇态。

（图：马新社）

（吉隆坡19日讯）大马羽球超级500赛半决赛展开激战，大马女单2届世青冠军吴堇溦直落2局不敌泰国6号种子兼卫冕冠军拉查诺，大马自由人刘国伦则因伤退赛，大马军团在单打项目全军覆没，接下来大马将依靠男双为东道主争誉。

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此前连挫日本赛会3号种子山口茜和中国5号种子何冰娇的大马女单一姐吴堇溦，此番在女单半决赛无法延续勇态。面对强敌拉查诺，堇溦奋战2局皆以16比21落败缘悭决赛，继去年赛会复赛后，再度败于前者拍下。

拉查诺马琳争后

拉查诺在卫冕之路上的最后1名“挡路者”为西班牙4号种子兼3届世界冠军马琳。

马琳是以21比16、21比13战胜印度7号种子赛娜闯入决赛，并将与后者的交手纪录改写为6胜5败。

而男单半决赛刘国伦赛前因左脚板伤宣布退赛，令对手韩国4号种子孙完虎不战而胜晋级决赛。

国伦脚板伤印尼赛出战成疑

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国伦接受媒体访问时透露，他昨晚比赛打到一半已感不适，但当时情绪旺盛，没感觉很严重，但今天早上起床，脚触地瞬间便疼痛难当，现在也只能勉强行走。

国伦表示，他已咨询赛会医生，但仅确认需退赛，周一他将前往医院做详细检查，而是否继续参加下周开战的印尼大师赛则还是未知之数。

向到场球迷道歉

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他说，“失望是当然的，但事情已发生，只能希望伤势不严重。”

国伦随后也对特地到场及所有支持他的粉丝表示道歉，并希望大家一起继续支持仍在奋战的其他大马球员。