SEVENTEEN 2.16来马办粉丝签名会 去年9月才来开演唱会的韩团SEVENTEEN，2月16日第3度来马，这次是为了替美妆品牌代言造势。

SEVENTEEN将于2月16日为代言品牌来马举办粉丝签名会。

（八打灵再也19日讯）去年9月才来开演唱会的韩团SEVENTEEN，2月16日第3度来马，这次是为了替美妆品牌代言造势。

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大马一站式美妆专卖店Play Up在官方脸书宣布，韩团SEVENTEEN为代言韩系美妆品牌the SAEM造势，他们将于2月16日（星期六）下午3时在柏威年广场（Pavilion）举办粉丝签名会。the SAEM品牌相关人士表示，SEVENTEEN的形象充满了清新、纯洁感的少年团体，不管是在韩国或是海外都有一定的人气，与the SAEM品牌的形象非常的符合。SEVENTEEN无论是新歌封面照、亦或是MV《THANKS》中，都可清楚的看见the SAEM家的美妆产品。有次，他们在前往日本的机场时，每一个成员手里拿着已经准备好的产品，摆好甫士让媒体拍照，成为网络话题，获赞是100分称职代言人。

欲获得出席签名会资格，粉丝可于1月22日至2月3日期间，在Play Up旗下分店购买超过120令吉的the SAEM产品，即有机会获得签名会通行证。更多有关详情，可留意Play Up脸书。