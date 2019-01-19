超级血狼月 美东时间星期日（20日）晚上，天空将出现难得奇景“超级血狼月”（Super Blood Wolf Moon），月全食在月亮离地球最近的年度首次满月时发生，月亮特别亮且大。这项奇观在北美、欧洲几乎全区可见，非洲和俄罗斯部份地区也看得到，亚太地区无缘看见。

（图：互联网）

（华盛顿19日讯）美东时间星期日（20日）晚上，天空将出现难得奇景“超级血狼月”（Super Blood Wolf Moon），月全食在月亮离地球最近的年度首次满月时发生，月亮特别亮且大。这项奇观在北美、欧洲几乎全区可见，非洲和俄罗斯部份地区也看得到，亚太地区无缘看见。

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“超级血狼月”是3个天文现象的合称。“超级月亮”是指月亮正好行经离地球最近的轨道区段，且正好是满月；“血月”是月全食期间，太阳红光映于月球，令它呈现血色；“狼月”是美国原住民对全年第一个满月的称呼，据说这个时候的狼群最饥饿。

这次的“超级血狼月”自美东时间20日晚间9时36分起至21日凌晨1时50分结束，约4个小时。月全食阶段在晚上11点41分开始，约62分钟后结束。如果天气好，这将北美3年来首次可见的月全食，下一次要等到2022年5月。（互联网照片）由于本周末冬季风暴席卷美国，气温严寒，不太适合户外观赏，民众可以选择观看线上直播。