魏铭辰：未必是因不景气 . 房屋滞销或供应过剩 （古晋19日讯）砂拉越房地产发展商商会会长魏铭辰表示，目前房屋销售情况未必与不景气有关，反之可能与特定地区出现房屋供应过剩问题有关。

（古晋19日讯）砂拉越房地产发展商商会会长魏铭辰表示，目前房屋销售情况未必与不景气有关，反之可能与特定地区出现房屋供应过剩问题有关。

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魏铭辰昨晚在砂拉越房地产发展商商会年宴及颁奖礼晚宴上致词时称，承包商为市场提供房地产类别时必须更谨慎。有关房产必须能在现有市场中成功出售，而目前可负担房产有很高需求量。

可负担屋需求高

他说，财政部2019年经济报告认为，建筑领域配合时下所供应的可负担房屋，估计会有成长的空间。

他表示，在砂拉越，人民对所需求房地产单位的售价在20万令吉及以下，且近乎50%的房屋交易都是处于此价码。

30万以下房屋受落

“根据观察，三分之二在砂拉越进行的房屋买卖交易，屋价在30万令吉下。”

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魏铭辰透露，根据国家产业资讯中心（NAPIC）数据显示，2013年至2017年间，在砂滞销的房屋从388个单位提高至1358个单位。

“庆幸的是，砂房屋滞销数据在去年首个季度下降至1283个单位。”

（新闻来源：砂拉越星洲日报）