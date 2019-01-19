魏铭辰：国民个人购置 . 产业盈利税应归零 （古晋19日讯）尽管在2019年联邦财政预算案下，为首购族提供许多便利，但砂拉越房地产发展商商会会长魏铭辰表示，产业盈利税并不会促进我国产业投资事宜。

（古晋19日讯）尽管在2019年联邦财政预算案下，为首购族提供许多便利，但砂拉越房地产发展商商会会长魏铭辰表示，产业盈利税并不会促进我国产业投资事宜。

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他昨晚在砂拉越房地产发展商商会年宴及颁奖礼晚宴上致词时称，财案下规定5年后售卖所购置的个人产业者，马来西亚公民及永久居民将被征收5%产业盈利税；而非公民则是10%。

非公民应下调至5%

对此，魏铭辰希望，5年后公民及永久居民在售卖个人产业时，产业盈利税可归零；而非公民则可下调至5%。

促免首购族买房印花税

魏铭辰也认为，在减低首购族负担上，政府可考虑在未来2至3年豁免所有买卖合约等印花税。这不仅可促进买气，甚至能为现有停滞的经济成长带来原动力及打造就业机会。

另一方面，魏铭辰称，该会对政府各项惠民倡议表示欢迎，然而国行对房贷所落实的严格规定，恐对政府的好意带来阻挠，毕竟这些房屋计划也需仰赖贷款。

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鉴此，他认为州政府可考虑与联邦政府讨论此事，以考虑放宽贷款条件等。此外，银行在借贷时也可考虑“交错付款”（staggered repayment）模式，即首几年的付款数额可少些，而随后可慢慢调高。

（新闻来源：砂拉越星洲日报）