大马羽球超级500赛‧不敌前恩师爱徒‧顺莹无缘决赛 大马混双自由人“顺莹组合”陈炳顺与吴柳莹不敌前恩师颜伟德的现爱徒渡边勇大与东野有纱，无缘闯入今年第2个决赛！

陈炳顺（右）在飞身扑救球不果后，吴柳莹扶起倒地的队友，两人最终止步半决赛。

​（吉隆坡19日讯）大马混双自由人“顺莹组合”陈炳顺与吴柳莹不敌前恩师颜伟德的现爱徒渡边勇大与东野有纱，无缘闯入今年第2个决赛！

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不过，大马羽球队无论是自由人或国家队球员都集体爆发，接下来仍有3支男双在接下来的半决赛力争上游，已确保一个决赛席位，只是国羽女单天才吴堇溦告负及自由人男单刘国伦因伤退赛，让人感到遗憾。

大马羽球超级500赛今日在吉加里尔亚通体育馆进入半决赛的争夺，炳顺与柳莹硬碰日本的全英赛混双冠军渡边勇大与东野有纱，在激战3局下以15比21、21比7、14比21落败，2019年8连胜告终。

颜伟德当年撮合顺莹

这是3号种子炳顺与柳莹对日本头号种子的2连败，在交手纪录上，由前大马国家队教练、现日本国家羽队混双教练颜伟德执教的渡边勇大与东野有纱，追成2胜3负。

当年大马羽总正式成立混双组时，正是颜伟德慧眼把炳顺与柳莹撮合成混双组合。

双方此役在各取1局后，决胜局后半段炳顺与柳莹多次被对手打空位，尽管对手有些失误，让顺莹组合追了几分，但大马的里约奥运会亚军仅能挽救1个赛点，最后炳顺一个飞身扑救仍无法成功求到球，止步半决赛。

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无论如何，顺莹组合离开国家队后的两站赛事，一次夺冠，一次打进半决赛，整体表现仍非常稳定。

柳莹：颜伟德教练战术越来越精准

对于再次与恩师隔网而立，柳莹赛后表示：“这已不是第一次我们面对颜伟德教练坐在对手的身后指导对手，可以感觉到教练针对我们的战术越来越精准。”

对于本场比赛，“我们在决胜局有几个简单失误，让对手连得3至4分，其实我们应该表现得更好，这也是我们感到失望的地方，会一直懊恼老是失误。”

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炳顺：对手成长迅速

炳顺则表示：“我们此前在交手纪录上曾3连胜对手，结果对手吸取教训，在去年广州年终总决赛和本场比赛都有明确的针对性战术来迎战我们，而且对手在这两年来成长很快，如今已是高水平的组合，本场比赛双方都有很好的对抗回合。我们两人也在比赛中段有点失去了专注力，这也是对手能轻易拿到分数的原因。我们的信心也因此下滑。”

关于羽总必须严格执行政策，自由人球员必须获得大赛资格才能在国家队，也意味顺莹想日常回国家队训练的要求暂不能如愿一事，炳顺表示，他们会与其他自由人球员如吴蔚昇与陈蔚强一起讨论训练地点，如今自由人阵容不小也有成绩，训练应不成问题。

泰国2号种子德查波与萨希莉在另一场半决赛轻取荷兰入选赛黑马塔博林与塞莉娜毕克，将与渡边勇大与东野有纱争冠。

日女双未能包办决赛

日本女双欲包办决赛的希望落空，里约奥运会金牌兼2号种子松友美佐纪与高桥礼华以1比2不敌印尼4号种子格蕾茜雅与阿布丽雅妮，后者将在决赛力拚在内战中胜出的日本头号种子福岛由纪与广田彩花。

大马男双迎来近年最佳战绩，国羽头次号男双谢定峰与苏伟译、王耀新与张御宇及自由人吴蔚昇与陈蔚强齐闯半决赛，其中，定峰与伟译、耀新与御宇将上演内战，让大马提早确保一个决赛席位。

“双蔚组合”蔚昇与蔚强则将挑战印尼世界第一“小黄人组合”马古斯与凯文桑加亚（印尼）。