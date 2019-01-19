“南孟沙”正式改名·恢复“甘榜格灵芝”旧称 “南孟沙”（Bangsar South）今日正式宣告恢复其旧名称“甘榜格灵芝”（Kampung Kerinchi）。

（图：星报/ANN）

（吉隆坡19日讯）“南孟沙”（Bangsar South）今日正式宣告恢复其旧名称“甘榜格灵芝”（Kampung Kerinchi）。

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甘榜格灵芝自1870起是印尼移民的集居地，其名字来自印尼苏门答腊岛占碑省的格灵芝摄政政府。

但约7年前起，该地区越来越“高档化”，并被房地产发展商为了打造它为富裕和时尚的地区而改称为“南孟沙”。

公正党主席拿督斯里安华、峇东埔国会议员努力依莎和班底谷国会议员法米今日联合主持正名仪式后，甘榜格灵芝正式恢复其旧名称。

法米指出，在14届全国大选期间，他得悉自区内自1967年开办的斯里班底（甘榜格灵芝）国中在重建校舍，但校名被改为斯里班底（南孟沙）国中，当地人担忧很快会失去他们自小成长和长大的地方。

他觉得事态严重，有必要争取保留甘榜格灵芝的特征和文化，因此，他在大选期间当地居民作出了承诺。