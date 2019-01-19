今年唯一饥渴‧小黄人要首夺世冠 印尼世界排名第1的男双“小黄人组合”马古斯与凯文桑加亚视今年在瑞士巴塞尔举行的世界羽球锦标赛为主要目标，他们放眼拿下生涯首个世界冠军头衔。

​（吉隆坡19日讯）印尼世界排名第1的男双“小黄人组合”马古斯与凯文桑加亚视今年在瑞士巴塞尔举行的世界羽球锦标赛为主要目标，他们放眼拿下生涯首个世界冠军头衔。

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27岁的马古斯与23岁凯文桑加亚在2018年几乎横扫千军，他们豪取8站公开赛冠军，同时在自家门口把最重要的亚运会金牌收入囊中，拿到他们生涯最重要荣誉，风头一时无两。

去年世羽赛意外止步8强

不过，马古斯与凯文桑加亚在去年唯一感到遗憾的，就是在南京世羽赛复赛被日本“鸡血组合”嘉村健士与园田启悟淘汰出局，甚至无缘领奖台，让人大跌眼镜。

展望今年的比赛，马古斯在大马大师赛接受访问时表示：“世羽赛肯定成为我们今年最主要的目标，不过，现在距离世羽赛还有好几个月的时间，之前还有很多赛事，我们会先专注在每一项赛事。”

“我们希望在每一项赛事都保持专注，因为我们一旦参赛，目标就是做到最好。”

今年还有重要的奥运会积分，马古斯表示，他们必须比去年有更充份的准备，不过，他们在训练方面不会太多不一样的地方，只是每两三周就会比赛，他们必须投入更多专注力。

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凯文：做好自己的准备

大马大师赛是马古斯与凯文桑加亚在今年的第一项赛事，他们也延续去年的良好状态，在比赛中一路挺进，凯文桑加亚说：“每一个对手都不容易应付，我们不能去选择对手，最重要是做好自己的准备。我们希望表现越来越好，在比赛节奏、打法和感觉等各方面都要更进一步。”

另一方面，马古斯此前颈项有些不适，但现在情况已经好转，对比赛没有影响。