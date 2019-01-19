4国手离开让羽总省下200万‧诺萨：资源用以栽培新秀 大马羽总会长拿督斯里诺萨今日在羽总理事会议后表示，里约奥运会银牌男双“双蔚组合”吴蔚昇与陈蔚强及混双“顺莹组合”陈炳顺与吴柳莹离开国家队后，羽总将省下约200万的两年经费，他们一人50万的经费，就足以用于栽培4名年轻球员，羽总希望接下来自由人和国羽球员之间的良性竞争，可为大马羽球队创造更好的未来。

（吉隆坡19日讯）大马羽总会长拿督斯里诺萨今日在羽总理事会议后表示，里约奥运会银牌男双“双蔚组合”吴蔚昇与陈蔚强及混双“顺莹组合”陈炳顺与吴柳莹离开国家队后，羽总将省下约200万的两年经费，他们一人50万的经费，就足以用于栽培4名年轻球员，羽总希望接下来自由人和国羽球员之间的良性竞争，可为大马羽球队创造更好的未来。

广告

诺萨首先针对转当自由人的炳顺与柳莹要求一週几天回到国家队训练的课题，给予详细回应，他表示，一旦任何球员获得大赛的参赛资格，就能在国家队训练备战，并获得羽总的一切支援。

承诺自由人获大赛资格可在国羽训练

诺萨说：“羽总已经决定，不管是国家队球员或自由人球员，只要他们成功拿下参加奥运会的资格，就能在国家队训练，获得国家队的所有支援，其次，除了奥运会，其他大赛如汤尤杯、苏迪曼杯、亚运会、共运会和东运会也一样，所有球员都有机会获得征召，并和国家队一起训练。”

萨诺强调，羽总希望营造国家队与俱乐部的双赢局面，顺莹和双蔚离开国家队，是在羽总和球员双方都达成协议的情况下做出的共同决定，羽总感激他们各在17年和15年来为国家做出的贡献，而他们在外可以更无压力的方式去追逐他们的奥运梦想。

“他们可利用此前取得的成绩，寻找更多赞助资金，与此同时，羽总也可专注栽培国家队的年轻球员。”

“在过去两年，羽总在这4名资深球员身上，一人投资50万经费，如果这笔钱可投资在年轻球员身上，这也符合羽总近来全力栽培年轻球员的决心。”

广告

大马赛小将不遑多让

国羽年轻化初有小成

诺萨进一步分析目前自由人与国羽球员的情况：“以本次大马大师赛获得复赛及半决赛资格的大马球员为例，自由人刘国伦32岁、陈炳顺31岁、吴柳莹30岁、吴蔚昇与陈蔚强30岁；国羽的吴堇溦19岁、李梓嘉21岁、谢定峰22岁、苏伟译21岁、王耀新24岁和张御宇26岁。这显示羽总正在实施的年经化国家队看到了成效。当资深球员离开国家队后，年轻球员开始成长。”

他指出，自由人和国家队之间已营造良好与健康的竞争。大家都能一起努力追逐奥运梦。羽总也希望看到自由人球员取得成功，因为他们都是大马球员，很多也曾是国家队球员，希望大家一起为大马羽球队创造更好的未来。

另一方面，关于羽总缩减经费，减少派球员出赛的财政状况，诺萨表示，羽总在努力维持现有赞助商之余，还会努力寻找新的赞助商。