新加坡空军拟以F-35取代F-16战机 新加坡国防部昨天宣布，指新加坡空军计划引进F-35战机，以取代在2030年被全面汰换的F-16战机。

（图：法新社档案照）

（新加坡19日讯）新加坡国防部昨天宣布，指新加坡空军计划引进F-35战机，以取代在2030年被全面汰换的F-16战机。

广告

据《联合早报》报道，新加坡国防部昨天发文告宣布，指空军和国防科技局已完成技术评估，确定美国洛克希德．马丁公司（Lockheed Martin）制造的F-35第五代战机最适合取代F-16，以保持空军军力。

报道指新加坡接下来将与美方商谈细节，再决定是否采购F-35战机。公告指根据技术评估分析，空军应先购买小数量的F-35，以评估其能力及可持续性，才决定是否添购整支机队。

新加坡防长黄永宏表示，F-16战机自1998年服役于新加坡空军，最多到2030年这些战机就得换。据媒体报道，新加坡空军目前有大约60架F-16战机。

F-35目前有三个机种，F-35A属传统起降型，最新一轮公开的造价为8920万美元（约3.66亿令吉）。该机种2007年的造价超过2亿美元，但随着产量的提高以及研发进展，价格已逐年下调。

最新造价为1亿1150万美元（约4.58亿令吉）的F-35B具备短程起飞和垂直降落功能，无需使用传统长度的跑道，因此一般认为土地面积较小的新加坡对该机种最感兴趣。