设局拘捕小三？吴秀波被轰“狠”渣 吴秀波去年9月爆出不伦、脚踏多条船的桃色腥闻，被25岁女星陈昱霖在微信朋友圈自爆与他有7年地下情，期间他还劈腿另2女，好男人形象瞬间崩塌。18日晚陈昱霖父母透过女儿的微博发出公开信，惊爆女儿被关押在看守所，震惊娱乐圈。

陈昱霖（左）的父母发文求助，惊爆女儿遭吴秀波（右）控告，至今仍关押在看所守中。

（中国．北京19日综合电）吴秀波去年9月爆出不伦、脚踏多条船的桃色腥闻，被25岁女星陈昱霖在微信朋友圈自爆与他有7年地下情，期间他还劈腿另2女，好男人形象瞬间崩塌。18日晚陈昱霖父母透过女儿的微博发出公开信，惊爆女儿被关押在看守所，震惊娱乐圈。

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陈昱霖父母以女儿的微博帐号发布公开信，称去年中秋节女儿自曝与吴秀波的关系之后，吴秀波及其经纪人、律师便要求陈昱霖出面澄清并愿意以经济方式补偿，双方达成协议后女方到国外安心养病。然而2018年11月4日吴秀波主动让陈昱霖回国，次日女方便在机场被公安局带走，并因被指控涉嫌敲诈勒索罪而被关押，恐面临10年以上有期徒刑。

陈昱霖父母称一直尝试用各种管道联络吴秀波，希望他高抬贵手，并指吴秀波律师还告诉他们之前爆料已害吴秀波损失至少10亿人民币（约6亿令吉），并告诫他们不能让关押事情曝光。

吴妻发声明：数次被索要巨额钱财

事件曝光后迅即引起热议，吴秀波工作室也发出强硬的律师声明反击，指陈昱霖父母的公开信内容失实，已将此情况反映给公安机关，并将追究发表人的法律责任。吴秀波的妻子兼经纪人何震亚也发表声明表示，自己的家庭遭受了长达一年半的威胁和恐吓，一次又一次被陈昱霖勒索钱财，金额高达千万人民币（逾600万令吉），实在忍无可忍了才报警，并用词“对方团伙”，疑表示对方不只是个人行为，最后，她坦言希望孩子和家人能够不再受到骚扰。

王思聪怒怼吴秀波

陈昱霖被捕一事曝光后，也让中国网民更加不敢置信吴秀波的为人，连王思聪也看不下去，在微博怒谯：“就为了对付个女孩，真几把渣男本渣了。”

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大部份网民狠批“比电视剧还狗血”、“这个女人是小三，在明知道对方有家室的情况下，还跟渣男厮混了7年，活该！”、“波叔渣，小三也不是什么好东西，既然能凑一对，相煎何太急”也有人认为吴秀波的行为很小人，狠批他“阴险，狡诈吴秀波”。