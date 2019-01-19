敦马：5G风波会先研究才定夺‧不跟风封杀华为 首相敦马哈迪表示，如果大马要将中国电信设备製造大厂─华为参与第5代（5G）行动网络建设排除在外，会先进行研究和相关细节才能定夺，绝不会随波逐流跟从他国的（封杀）步伐。

马哈迪在牛津联盟演讲，回答现场观众提问。

（伦敦19日讯）首相敦马哈迪表示，如果大马要将中国电信设备製造大厂─华为参与第5代（5G）行动网络建设排除在外，会先进行研究和相关细节才能定夺，绝不会随波逐流跟从他国的（封杀）步伐。

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没发现华为在马有不妥

他强调，我国并没有发现该公司（华为）在大马有任何不对的地方。

Astro Awani电视台今日直播马哈迪在牛津联盟演讲的片段，马哈迪在回答现场观众提问时说，在西方国家日益担心网络间谍活动的趋势下，我国将会针对网络设备进行研究并探讨细节。

德国《商务日报》日前报道，德国政府正在考虑，并採取较严格的安全要求和其他方式，封杀华为参与第5代（5G）行动网络建设，这项举措是因为担心华为的设备可能被中国当局用于间谍活动。

报道说，在美国要求国际社会不要与中国公司合作后，澳洲和纽西兰已经实施禁令；美国当局警告，该设备可能包含可用于网络间谍活动的“后门”。

马哈迪说，德国想要做的事情就由德国决定，而加拿大想做甚么，也是由他们来决定。

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“马来西亚不会只是关注别人正在做的事情。我们必须研究并找出他们为何会反对这家公司。”

澳纽禁华为参与5G建设

报道说，澳洲和纽西兰先后于2018年8月23日和11月28日，宣佈在“国家安全”考量下，否决华为参与5G网络建设。

此外，日本也于去年12月跟随美国步伐，宣佈将华为排除在政府内部采购清单内。

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如今，德国和加拿大也考虑封杀华为。