【暖势力】从小结缘 迷路解救‧少女与粉红水牛相伴 这只粉红色水牛与15岁的巫裔少女娜迪雅结下了“人与水牛”缘分，让娜迪雅被人称为“水牛少女”。

娜迪雅喜欢与这头粉红色的水牛为伍，常骑在牛背上。

（登州瓜拉尼鲁斯19日讯）粉红色的水牛，你见过吗？

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这只粉红色水牛与15岁的巫裔少女娜迪雅结下了“人与水牛”缘分，让娜迪雅被人称为“水牛少女”。

娜迪雅说，她自7岁起，就与其父亲饲养的这头水牛结缘，从小就与它为伍。

迷失森林水牛助脱困

她说，粉红水牛不仅是陪伴她的伙伴，更是她的救命恩人，记得有一次迷失在森林中，所幸有它引领方向才脱困走出森林。

“我不介意，身或脚上踩着牛粪，我觉得能与水牛群为伍，就感到十足的满足和快乐。”

现年就读初中三的娜迪雅指出，父亲在牛棚内共饲养了60头水牛，而这头粉红色的水牛，也是最与众不同。

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“我也随著父亲的教导下，学会畜牧如何去照顾牛群，包括饲养和处理粪便等。”

不介意被喻“水牛少女”

因为自己也非常投入在畜牧业，她不介意或人标签为“水牛少女”。

她说，有很多人都敢感到费解为何会有女孩子会喜欢与牛群为伍，而不是喜欢在后院种植花草树木。

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“现在已习惯饲养水牛，每天会在下午4时至傍晚6时30分，饲养这些牛群和到牛棚内清洗牛粪。”