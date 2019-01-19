原住民选票成关键‧国阵希盟极力拉票 金马仑国席的选民结构挺平均，其中原住民选民占约22%，可说是各阵营候选人极力争取的目标，国阵和希盟团队都极力争取原住民票，显然，原住民才是“造王者”；但在27个村子中，有约80%是没有手机信号，仅有不达一半的村子有电流供应。

原住民虽然住在偏僻地区，屋子和设施也很简陋，但生活简单，与世无争。（图：星洲日报）

（金马仑18日讯）金马仑国席的选民结构挺平均，其中原住民选民占约22%，可说是各阵营候选人极力争取的目标，国阵和希盟团队都极力争取原住民票，显然，原住民才是“造王者”；但在27个村子中，有约80%是没有手机信号，仅有不达一半的村子有电流供应。

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其中一个特殊选区

金马仑国会选区是国内其中一个非常特殊的选区，虽然只有两个州选区，但占地面积甚广，从靠近霹雳怡保和吉兰丹罗京高原边界的蓝谷（丹那拉打区），至靠近彭亨瓜拉立卑的双溪歌央，其中涵盖了多个偏僻的原住民村。

根据原住民发展局（JAKOA）的资料，金马仑区共有约27个大大小小的原住民村，依丹那拉打、德里苏（PosTerisu）、巴登威利/冷力、乐末依（PosLemoi）、曼森（Pos Menson）和德拉诺（Pos Telanok）等来区分原住民村站点，共有1637户人家，村民人数6976人，村长25人。金马仑区的原住民几乎都是闪迈族（Semai），也是西马半岛最大的原住民群体。

习惯拜票手法 村民倾向国阵

国阵过去多年的原住民村拜票手法经营有方，许多原住民习惯了这种形式，所以可看出国阵助选团队所到之处获得许多原住民的热情款待，其中丹那拉打州选区的德里苏及双溪雷（Sg.Ruil），见到前首相拿督斯里纳吉携候选人南利出现时都很兴奋。

双溪雷一不愿具名的村民指出，该村子过去曾发生土崩，是国阵政府和纳吉帮他们重建村子，对村子有恩，而且还给免费土地及房屋，水电供设备一应俱全，3年来没有面对甚么大问题，所以全村上下都不会忘记国阵所做的。

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对希盟持开放态度

无论如何，在成功执政联邦政府后，目前希盟的团队已能进入原住民村去拜票，而从一些拜票活动中也能看出，有些原住民村对希盟持开放态度，让他们访村，例如曼森的双溪乐隆村（Sg.Relong）。

获得水电供应和道路设施等是原住民的基本生活必须条件。（图：星洲日报）

纳比：村内基设几十年未提升

双溪乐隆村民纳比指出，村子内的基本设施如道路和水电供等是几十年来仍未获政府解决的问题，他们也因道路的问题，无法让孩子上学接受教育，这是必须政府正视的。

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他认为，若当局能够提升这里的网络讯号，让更多原住民接收到资讯，将有助提升原住民的水平。

原住民村地处偏远基设恶劣

由于原住民的生活方式一向与世无争，依靠森林及河流资源过活，所以大部份原住民村都地处偏远，居住在山上和森林内。最靠近金马仑市镇的，开车进入需时至少半小时至45分钟，而最偏远的，从双溪歌央市镇开车进入，至少3个小时半才能抵达，还需视道路状况而定。

全国乡区事务协调员谭嘉丽向星洲日报说，原住民村子出入道路不完善，大部份道路不是溃烂，就是泥路，一些连摩哆车都无法驶入，出入方式就是步行。另一些则需使用船只渡河进入，从码头抵达村子至少耗时一小时，而大部份原住民村的基设都很缺乏并恶劣，只有靠近市区的村落基设比较完善。

她表示，金马仑区的原住民当中，有约80%的村子没有手机信号，仅有不达一半的村子有电流供应，大部份村子的原住民仍使用山水作日常饮用和使用用途，即使一些村子获政府设立过滤水系统，但都几乎无法操作，只有少过5%的原住民村可享用到过滤水服务。

住家多无厕所排水系统

她说，原住民的住家大部份没有厕所和排水系统，许多村民要解决生理需求都会到河边去解决，普通人进入原住民村，很难找得到厕所，一些有宗教场所的原住民会在场所内设立厕所，可能是村里的唯一厕所。

她透露，在卫生服务方面，由于原住民村很偏僻，许多政府诊所都没有医生，许多原住民患病，也难有医生愿意进入村子看病，而要求体弱的病患出到市镇看病也是一个很苛刻的要求。有鉴于此，一些原住民孕妇在预产期前一个月就要出村子，到原住民发展局或卫生局安排的过渡房屋待产，但这些住宿点的卫生情况也有待改善。

原住民村道路设施欠完善，许多村落必须经过颠簸的路程才能抵达。（图：星洲日报）

村民多选择“自雇”维生

从祖宗延续至今的生活方式与传统，大部份原住民不喜欢在生活方面受约束，所以他们多选择“自雇”或当自由职业者赚取生活收入，例如进入森林采摘臭豆、等榴梿掉落、打猎或到河边捕鱼、养牲畜等方式获取食物资源，或售卖赚钱。

谭嘉丽说，一些靠近市区的原住民村，村民们会出外找工作，但大部份原住民村都是当需要食物或物资时才去获取，若所得到的物资太多而无法及时用完，他们会平均分发给村内的人。

她指出，许多原住民每个月的收入只有区区50至100令吉，大部份食用物资都来自森林，这些微薄的生活费只够买油和盐等生活基本必需品。

她透露，政府多年前曾为原住民在靠近市区的地方安排村落地点，由于靠近市区生活，凡事都讲钱，有的原住民不习惯这种生活，宁愿搬回森林居住，靠大自然获取物资，过得比较自在。

原住民孩童辍学率高

谈及原住民教育问题，她感叹，由于种种因素，大部份原住民的孩子会中途辍学，许多孩子能完成小学教育，但能完成中学教育的少之又少，能上大学的更是非常罕见。

她指出，一些原住民村没有学校，或者一个站点的学校设立得比较靠外，位处偏僻的原住村落的小孩必须步行老远才能到学校，所以很多家长索性选择不送孩子上学。另外，学校宿舍不足及教师素质问题，也是导致原住民孩子无法完成学业因素之一。

“很多原住民的孩子即使完成了小学教育，上到中学后也会因是少数民族而在学校被霸凌，导致他们有很高的辍学率，他们必须要很坚持才能考上大学。”