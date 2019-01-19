设“选举擂台”下战书‧净选盟邀4候选人辩论 净选盟2.0配合金马仑国席补选，首度摆设“选举擂台”，向参与竞选的4名候选人下战书，邀请4人同台辩论“金马仑需要怎样的改变？”的课题，目前唯独国阵候选人南利莫哈末诺没有答应参与，而形成四缺一的局面！

净选盟2.0配合金马仑国席补选，邀请4名候选人同台辩论“金马仑需要怎样的改变？”，唯独国阵候选人南利莫哈末诺没答应参与辩论。（图：星洲日报）

（金马仑19日讯）净选盟2.0配合金马仑国席补选，首度摆设“选举擂台”，向参与竞选的4名候选人下战书，邀请4人同台辩论“金马仑需要怎样的改变？”的课题，目前唯独国阵候选人南利莫哈末诺没有答应参与，而形成四缺一的局面！

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南利未答应参与四缺一

在净选盟2.0的主导之下，金马仑国席补选的3名候选人，即希盟候选人马诺佳兰、独立人士黄承毅及沙烈胡丁，已表态将于下周三（23日）晚上9时在丹拉那打的一家酒店，应邀出席有关电视直播辩论活动。

此场电视直播辩论活动，或将是我国独立以来首次的选举候选人电视直播辩论活动。届时，第一电视台（TV1）及寰宇电视Awani频道（Astro Awani）也将会同步直播此项选举辩论。

较早，净选盟2.0于提名日当天下午，举办候选人选举承诺签署仪式，希盟候选人马诺佳兰、独立人士黄承毅及沙烈胡丁也已签署“干净与公平”的选举承诺，而国阵候选人南利莫哈末诺同样缺席此场签署仪式。

黄承毅：带出宣言与对手交流

黄承毅证实，他会出席这次的直播辩论活动，也非常期待。

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他会带出本身的竞选宣言，让对手给予意见和交流，同时能让全国人民看到候选人的素质，这也是最关键的。

他说，这个辩论是个很好的平台，也来得很恰当，候选人能在辩论中表达本身的想法，包括为何出来竞选、能为区域带来甚么发展等，选民也可以清楚知道他们所要挑选的人民代议士，是否能够为他们争取到权益。

他不把这辩论当做一个擂台和对手拼高下，反而觉得这平台可让他了解对方的想法，也能让对方了解他的概念，补选后可能大家还可以有互动或合作机会。他作为金马仑的人民，就是要为金马仑人请命。

他呼吁国阵候选人参与这次辩论。

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马诺佳兰：绝不轻敌

马诺佳兰受访时表示，他会出席这次的辩论，但据他所知，国阵候选人却不会赴约。他不会对另外两名独立候选人对手轻敌，但若国阵候选人在，场面将会更有趣。