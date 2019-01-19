【暖势力】女强人病愈发愿做善事‧卖一令吉早餐 暖胃暖心 她也经营鸡饭，一碟4令吉起，葱油面一碗3令吉50仙，以及周末及星期日才售叻沙。

鸡丝粥或皮蛋粥，小碗1令吉，大碗2令吉。

（马六甲19日讯）突患一场大病，宝贵生命捡回后，从此改变人生观，保险界百万雄将女强人颜宝清珍惜接下来的每一天，发心经营“一令吉早餐”，让广大的工人阶层及退休人士吃得饱，就心满意足了！

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一场大病领悟生命宝贵

52岁的颜宝清在保险事业10年打拼，业绩日如中天，成为百万雄将，2014年，从组经理（UM）准备升为区经理（AM）之际，突然患一场大病，可说从人生最高峰，跌落谷低。

以她顽强的斗志，很快恢复健康，这时，她才领悟到生命的宝贵，除了金钱名誉，还要追求甚么？人生观改变，毅然走出人生低潮。

最初，她到哥哥在波格芒加新天地小贩中心后面的餐馆义务协助。

座无虚席。

煮炒椰浆饭等一律1令吉

为了落实感恩人生，她决定经营“一令吉早餐”，烹煮各类经济煮炒，米粉、面、粿条、椰浆饭、印度煎饼、汉堡包，以及各类糕点及小吃、奶茶、咖啡，一律1令吉，只有娘惹糕例外1令20仙，提供辣椒调味，食物多样化。

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她也经营鸡饭，一碟4令吉起，葱油面一碗3令吉50仙，以及周末及星期日才售叻沙。

值得一提的是，1令吉的椰浆饭，是用米泡浸数小时后才蒸煮，添加蓝花天然色素，辣椒加大葱油，不加峇拉煎，原汁原味，甚受欢迎。

颜宝清特别强调，虽是一令吉早餐，却十分重视顾客的健康，不用回锅油，调味用酱油及黑酱油而已。

目前其店工人12人，除了姐妹，也包括2名大学生得力助手，分别是颜宝清的次子颜泳军及侄女颜佩玲（皆27岁）。

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生一场大病后，颜宝清的人生观改变，经营售一令吉早餐供老人及退休人士用早餐。

每月到流浪者中心派饭盒

颜宝清每月还“打包”160包饭盒，每月2次送给鲁容流浪者收容中心，以及固定90包给市区武牙拉也路边的流浪中心，自掏腰包付车资派送。

一些慈善团体或热心人士也付钱给颜宝清打包饭盒给一些慈善团体，她总以半津贴，即一令吉对一令吉方式，每个饭盒价格介于3至5令吉之间，胥视对方要求。

在百物腾涨的今天，颜宝清强调，只要想到退休的老人，家境清寒者能在她这里吃得饱，吃得暧，至今仍未想到调整价格。

她坦言，所有的供应商来货皆未给优惠价，其店成本不轻，必须要量入而出，只要收入够应付一切开销，包括每半个月工资准时发放，就放心。

每天活在感恩中

颜宝清说，过去在保险界，参与星期日野兔捷跑会，常以捐钱方式交给负责人处理，如今经营一令吉早餐，才真正感觉做慈善的踏实，甚至免费让贫老用餐。

“有可能老天爷要我停下脚步，感谢老天让我活了下来，否则不知能否有明天？决定为善为乐只要每天张开眼，能活下来，每天感恩。而且每天要活得有意义，做自己喜欢的事情，所以我每天都活在感恩中。”

各类糕点及小吃。

退休人士食客居多

一元早餐的顾客，以退休人士、老人及中下层为主，华裔居多，包括年轻打工一族，近来开始出现印裔。

退休多年的中学老师陈玉钟，2年前已是一元早餐的长期顾客，他喜欢这里的环境，可与一班好友聚集聊天至中午。

他认为，食物便宜好吃，也可吃得饱，是退休人的最佳选择早餐地点。

汤桄铭（38岁，营业代表）与妻子赵裕芳（30岁）也常带孩子到来光顾，长达2年之久。

他说，一令吉的早餐现在要去哪里找？好吃又经济，环境舒服，也可以长时间在此闲聊。