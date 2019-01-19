金马仑补选‧“希盟不曾联系租场地”‧体育馆管委会质疑搞错对象 直冷甲乡村发展暨治安委员会室内体育馆管理委员会非议行动党丹那拉打州议员张玉刚，指他在彭州政府阻办筹款晚宴课题上搞错联系对象，并要求他告知所联系的对象，以还该委员会一个清白！

（金马仑19日讯）直冷甲乡村发展暨治安委员会室内体育馆管理委员会非议行动党丹那拉打州议员张玉刚，指他在彭州政府阻办筹款晚宴课题上搞错联系对象，并要求他告知所联系的对象，以还该委员会一个清白！

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该委员会指出，希盟议员指是接获直冷甲乡村发展暨治安委员会前任秘书的通知，指无法租借体育馆，此事也令人感到疑惑。

体育馆非乡村发展治委会管理

该委员会今日发文告强调，直冷甲乡村发展暨治安委员会室内体育馆是由个别管理委员会管理，并非直接由直冷甲乡村发展暨治安委员会管理。

文告指出，有关的室内体育馆向来是公开使用，也可用于主办宴会等，只需缴付租金即可。至于关系政府部门或企业的活动，有关的单位也会致函通知。

然而，希盟议员在没有了解事情来龙去脉之下，却抨击该委员会是受到某方的施压，而拒绝租借体育馆，此结论已对该委员会造成一定程度的误解。

没直接联系委会谈租借

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据该委员会了解，其中一名村民曾联系一名理事，转告要于1月19日租借礼堂，却没告知租借用途及缴付订金。直至1月17日，该委员会才从外获悉某政党要于该体育馆内举办筹款晚宴及政治座谈会。

该委员会察觉事有蹊跷，因对方没有依据正确途径与他们联系，也没有致电该委员会的主席。相信若要举办类似的筹款晚宴或政治座谈会，也应该向警方申请准证。

该委员会在接获任何部门或社团租借体育馆的申请后，都会召开会议商讨是否符合相关的条例，再作出决定，避免触犯任何法令及条例。

不满擅自在体育馆开发布会

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该委员会也质疑希盟政府，难道新政府在进行类似的活动时不需要向当局申请准证吗？

文告说，根据媒体报道，希盟议员于该体育馆内召开新闻发布会及拍照，也没提前作出通知，存有不敬之嫌。

此外，该委员会也抨击希盟阵营，张玉刚指被拒租体育馆是牵涉政治因素，而希盟候选人马诺佳兰却指当中的原因是与另一场活动撞期，两者的言论不一致，前言不对后语。

该委员会也敦促当地州议员不要企图打压该委员会，他们仅是由本地村民所委任的信托人，以管理大家共同拥有的产业。若缺乏管理委员会的协助，相信会出乱子。