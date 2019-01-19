我们续当独立议员”‧6前巫统议员否认U转 上个月退出巫统的6名国会议员否认有意重返巫统，他们将会继续成为独立议员。

（柔佛‧新山19日讯）上个月退出巫统的6名国会议员否认有意重返巫统，他们将会继续成为独立议员。

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马来报章《每日新闻》日前引述消息指上述6名国会议员，正申请重新加入巫统，并指他们是因为在巫统准备采取法律行动，向他们索赔的压力下，重新入党。

传因巫统索赔被迫U转

在去年12月14日宣布退出巫统的议员是丰盛港议员拿督阿都拉迪夫、拉律国会议员拿督斯里韩沙再努丁、乌鲁登嘉楼国会议员拿督罗索华希、打昔牛汝莪议员拿督沙布丁、拉律议员拿督斯里韩沙再努丁、沙白安南议员拿督莫哈末法西亚及丹那美拉议员拿督斯里依克玛希山。

阿都拉迪夫昨日代表6名国会议员，向《每日新闻》驳斥有关的报导，并重申他们坚守离开巫统的立场。

阿都拉迪夫说，无论别人说甚么，他们都是会以开放的态度来接受，但有关报导指他们6人要U转是不可能的，这只是有特定议程的政治谣言。

“我们也觉得奇怪，因为我们都不知道自己重新申请加入巫统，我们觉得最重要的是要坚持政治斗争，而政治斗争是需要牺牲的。”