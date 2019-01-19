马夫兹：1MDB丑闻爆发后火红‧纳吉“人气从没降低” 诚信党署理主席拿督马夫兹揶揄最近人气“爆升”的前首相拿督斯里纳吉，在国内或国际皆家喻户晓，人气从没降低，自1MDB丑闻爆发后就很火红。

（亚罗士打19日讯）诚信党署理主席拿督马夫兹揶揄最近人气“爆升”的前首相拿督斯里纳吉，在国内或国际皆家喻户晓，人气从没降低，自1MDB丑闻爆发后就很火红。

广告

马夫兹也是人力资源部副部长，他今日出席苏卡默南迪州选区求职展后，针对媒体提问纳吉近期高曝光率是否会威胁希盟一事时，作出回应。

他说，会见选民是纳吉的个人选择和权利，过去任相期间也到处拜访民众，但人民会自我衡量和分析。

不担心纳吉高曝光率影响选情

他并不担心纳吉的高曝光率影响选民对希盟的印象。另外，马夫兹也提醒父母勿过度溺爱孩子，反而应放手及鼓励子女向外发展，让他们到外地工作。

他说，该部与各单位携手在全国各地联办的求职展，填补了15万个工作空缺，当中发现求职者所面对的两大问题，是不愿离开家乡和缺乏求职资讯。

他因此建议地方领袖或宗教司，协助政府传达资讯，让孩子掌握更多求职资讯，以免错过任何工作良机。

广告

他也说，今日活动共有12个参展单位，提供400个工作空缺，预计吸引500民众报名求职。

在场者有吉州行政议员占利尤索夫及莎米沙益。