外交部：马新寻友好方案‧和平解决纠纷 我国承诺会与新加坡采取和平及平静方式，解决双边课题。

（八打灵再也19日讯）我国承诺会与新加坡采取和平及平静方式，解决双边课题。

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外交部今日发表文告说，我国会通过外交努力，寻找友好方案解决两国关注的课题。

文告指出，尽管最近发生的事故似乎破坏正在进行的外交努力，不过，外交部长拿督斯里赛夫丁收到新加坡外长维文的正面信函。

文告表示，2人也于1月17至18日在泰国清迈举行的东盟部长会议上碰面。

虽然文告没有透露何谓“最近发生的事故”，但相信是指柔佛大臣拿督奥斯曼沙比安日前乘船前往柔佛领海的新山港巡视。

新加坡在奥斯曼私巡新山港后，除了向我国发出外交照会之外，也展延原定1月14日召开的马来西亚─新加坡依斯干达特区部长级联合委员会（JMCIM）第14次会议。

外交部在昨日的文告中也澄清，外交部不曾同意奥斯曼的私巡行动。

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马新交长将商领空课题

另一方面，外交部在今日的文告说，未来数周，交通部长陆兆福与新加坡基础建设统筹部长兼交通部长许文远会面讨论马新领空课题，包括实里达机场采用仪表著陆系统（ILS）及ILS启用程序。

在这之前，外交部秘书长拿督斯里慕哈末沙鲁将于1月28日和新加坡外交部常任秘书池伟强会面，商讨及寻找方案解决马新海事课题、法律及运作事宜，以缓和当地局势，并提供进一步讨论及谈判的基础。

文告说，这些持续努力显示我国坚定地，致力通过外交方案，并以和平及有建设性方式，并建立在平等及互相尊重的基础上与邻国新加坡解决双边课题。

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文告指出，这也符合两国外长于1月8日双边会谈中达致的共识。