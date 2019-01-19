傅芝雅抨竞选期间办嘉年华‧“彭政府勿滥用政府机关” 彭亨州政府今日在双溪哥央垦殖一区举行“2019年州级农基工业嘉年华”，公正党彭亨州主席傅芝雅提醒国阵勿再重蹈覆辙，在竞选期间不要滥用政府机关。

傅芝雅（站者左起）与马诺佳兰在丹那拉打饮食中心拜访选民。（图：星洲日报）

（金马仑19日讯）彭亨州政府今日在双溪哥央垦殖一区举行“2019年州级农基工业嘉年华”，公正党彭亨州主席傅芝雅提醒国阵勿再重蹈覆辙，在竞选期间不要滥用政府机关。

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她说，这项活动是由掌管农业的彭亨州行政议员举办，而主持开幕仪式的嘉宾就是彭亨州务大臣拿督斯里旺罗斯迪。

“彭亨州政府应保持清醒，因今天仍处于竞选期间，不管做什事情都需谨慎，不要滥用政府机关。”

她今天随同希盟候选人马诺佳兰走访丹那拉打选区后，在新闻发布会上这么说。

交由选举监督单位处理

她认为，彭亨州政府不应该在竞选期间举办这样的活动，并通过活动展示谁更有权力及暗示选民应该支持谁，都是一种错误的做法。

她将把此事交由选举监督单位处理，冀国阵州政府在这次的事件中吸取教训。

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她说，联邦政府与彭亨州政府不一样，前者在竞选期间都会非常谨慎地行事，也没有动用政府机关举办活动。

“根据相关邀请函，明显可见州政府发给垦殖区负责人的指示，是要求对方把邀请函派发给当地的垦殖民。惟由联邦政府管辖的垦殖区负责人，却没有把此事传达给有关的政府部门知道，且其他政府机构也被指示出席该活动。”

她直言，国阵州政府至今仍不懂公平竞选的定义，所以才会在竞选期间滥用政府机关。

她表示自己有证据，这封信就是由双溪哥央垦殖一区的主席，在部长不知情的情况下发给其他居民，已属在竞选期间滥用权力的做法。

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她告知，农业与农基工业部在知情后已第一时间抽身，接着联邦土地发展局也退出活动，最终只剩下彭亨州政府进行活动。

她也提醒旺罗斯迪，最近不管是在哪个场合，其名字都会多次被提及。对此她认为，大臣应该要知道自己的界限，不要再重犯之前的错误，就算是希盟部长也仅以政治领袖的身份助选，没有滥用政府的机关。