阿克玛：维护主权策略须一致‧联邦柔政府应加强沟通 他指出，我国应在所有涉及马新关系的层面上，确保所有涉及方能共同维护国家主权策略的一致性，尤其在马新双边课题上，柔州边界因处在与新加坡毗邻的位置，所以也会涉及在内。

阿克玛：联邦政府与州政府应加强沟通，确保维护国家主权的策略一致，因最终还是全国及柔州的人民获益。

（柔佛‧新山19日讯）公正党新山国会议员阿克玛认为，在柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安乘船前往柔佛领海的新山港后，外交部澄清不曾同意大臣做法的课题上，联邦政府与柔州政府应加强沟通，以确保我国在维护国家主权的策略一致。

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他指出，我国应在所有涉及马新关系的层面上，确保所有涉及方能共同维护国家主权策略的一致性，尤其在马新双边课题上，柔州边界因处在与新加坡毗邻的位置，所以也会涉及在内。

他说，联邦政府应与柔州政府有更深层的讨论，让柔州更加了解联邦政府在维护国家主权课题上的策略，同时聆听柔州的看法。

阿克玛于今早到新山大马花园公市向小贩派柑拜早年，并在现场受询时表示，他相信联邦政府及州政府都有维护国家权益的共识，因此大家有必要寻求马新关系的解决方案。

柔应拥获反馈空间

“这不仅涉及我国联邦政府及新加坡，由于柔州是这当中最直接受影响的州属，所以（柔州）应拥有获得反馈的空间，并在当中扮演适当的角色。”

他说，联邦政府与州政府在不少事项中都有合作，只是国与国之间的课题在原则上应由联邦政府处理，但在马新关系课题，柔州也会因其位置与新加坡毗邻，而在国际层面上受影响。

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“既然事情已经发生了，我不是外交专家，但身为新山区的人民代议士，我认为联邦政府及州政府应携手面对问题，希望能顺利解决，同时争取国家权益及维护国家主权。”