“须先与涉及部门商讨”‧慕加希支持青少年宵禁 掌管宗教事务的首相署部长拿督斯里慕加希说，其部门支持对18岁以下青少年实施宵禁令，唯必须先与房屋部、法律事务、文化部及青年与体育部等相关部门深入商讨。

（槟城‧北海19日讯）掌管宗教事务的首相署部长拿督斯里慕加希说，其部门支持对18岁以下青少年实施宵禁令，唯必须先与房屋部、法律事务、文化部及青年与体育部等相关部门深入商讨。

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他今日出席国防部长莫哈末沙布的幼子的婚礼后受询时说，冰岛实施的宵禁令有效减低滥用毒品问题，但我国青少年于晚间出门并不一定是为吸毒，而是一个“传承”已久的行为。他们是因在家郁闷才出门，有者是与朋友到扁担饭店看英超足球联赛，在户外踢球或纯粹到外闲逛，他们并没有任何违法的行为，政府又怎可以阻止这些人？

他认为，吉隆坡一些组屋只有两间房，但家庭人员却很多，导致住家变得拥挤，出外反而会觉得更加舒服，这是否违法呢？

因此政府应该从各种角度思考，包括在住宅区兴建能让青少年闲逛的广场，并提供有益处的设备给他们使用。

“政府需要确保晚间出门不引起社会问题，所以宵禁详情仍有待深入探讨，如晚间哪个时段不可出现在特定地点，可去甚么地方，以及若违规是要对付父母或孩子。”