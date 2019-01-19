哈迪质问联邦诉丹政府‧“为何在补选时挑事端？” 伊党主席拿督斯里哈迪阿旺质问总检察长汤米汤姆斯及联邦政府为何在金马仑国席补选进行之际，才挑起事端介入该州的土地纷争，代表先波（PosSimpor）原住民起诉吉兰丹州政府。

哈迪阿旺（中）在伊党历史座谈会上，推介三本有关伊党历史的新书。左起为祖迪马祖基及苏基，右二为端依布拉欣。（图：星洲日报）

（吉隆坡19日讯）伊党主席拿督斯里哈迪阿旺质问总检察长汤米汤姆斯及联邦政府为何在金马仑国席补选进行之际，才挑起事端介入该州的土地纷争，代表先波（PosSimpor）原住民起诉吉兰丹州政府。

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指土地纷争问题已过很久

他今早为伊党历史座谈会主持开幕礼后在新闻发布会上针对联邦政府起诉丹州政府一案回应说，他尚未仔细了解此案。

“我想问，总检察长为何在金马仑补选时挑起这个课题？这件事情已过了很久，他是否想要在补选中助选？”

伊党总秘书拿督达基尤丁说，据了解，一群著名律师已组团表明以无偿服务方式为丹州政府辩护。

伊党署理主席端依布拉欣指出，每个州属都有各自的州法律顾问，联邦政府向有关单位协调，因此质问联邦政府为何不先与该州法律顾问商讨此事，反而直接入禀法庭进行诉讼。

询及金马仑补选，哈迪阿旺说，该党较后与国阵在补选竞选期间共同办活动，并表示将在明天前往当地助选。

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朝圣基金局丑闻勿未审先判

另一方面，哈迪阿旺回应他早前发表有人藉用媒体揭发朝圣基金局丑闻以贬低伊斯兰时说，媒体不应该在朝圣基金局丑闻未有判决前，以好像该局已被定罪的方式来报道，并质问媒体，为何以不一致的方式处理财政部长林冠英被控以低价买洋房事件。

询及掌管宗教事务的首相署部长拿督斯里慕加希指马来人若持续玩弄宗教课题将倒退的言论，哈迪阿旺认为，马来人是因宗教才进步。“衰弱的原因是因为他们离开了伊斯兰，如土耳其奥斯曼尼耶省。”

此外，他说，该党就与《砂拉越报告》的诉讼案向公众筹款的数额已逾100万令吉，并表示该党开放让民众参与捐款，并非只限于该党党员。

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出席者包括祖基菲里莫哈末伊斯兰大学学院（KUIZM）院长祖迪马祖基及伊党中央As-Sabiqun主席苏基。