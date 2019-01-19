何时复出演戏？周星驰松口给答案了 由周星驰（星爷）自编自导，王宝强、鄂靖文主演的电影《新喜剧之王》将于春节上映，周星驰近日与王宝强一同接受访问，王宝强直接问周星驰何时“出山”？他说：“看到王总（王宝强）在《新喜剧之王》反串白雪公主的那一幕时是有想演戏的冲动。”之后，他叹了口气回答：“算了吧！”

（中国19日讯）由周星驰（星爷）自编自导，王宝强、鄂靖文主演的电影《新喜剧之王》将于春节上映，周星驰近日与王宝强一同接受访问，王宝强直接问周星驰何时“出山”？他说：“看到王总（王宝强）在《新喜剧之王》反串白雪公主的那一幕时是有想演戏的冲动。”之后，他叹了口气回答：“算了吧！”

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王宝强认为只要星爷肯复出拍戏，票房绝对轻易冲破60亿人民币（约36亿令吉），但周星驰认为演不演戏对他已没什么意义，自己现在想做的，是在幕后栽培新人，让更多人愿意投身到电影事业上，觉得这比自己复出拍戏更有意义。

周星驰（左）表示对王宝强（右）在《新喜剧之王》中的演出充满期待！

《新喜剧之王》结局完美

《新喜剧之王》周星驰花了3年筹备，两个月拍摄完成。不久前，电影发布了首款预告片，出现许多星爷之前的桥段，被指江郎才尽，对此星爷淡然回应：“好像到我这个年纪之后，每次新戏出来都会要‘江郎才尽’一次。我想我还可以给观众一些不一样的东西，每次都会再努力一下。”另外他也透露，《新喜剧之王》的将会是完美结局，在《喜剧之王》结尾，尹天仇失去了演主角的机会，“20年前，观众没有和尹天仇一起看到‘天亮’，但20年后，大家可以看到了，天亮以后真的很美。”