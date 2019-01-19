王超群：政府须改善作业方式‧“开学前应调派好师资” 教总主席王超群说，教育部、教育服务委员会、公共服务局等相关政府涉及单位，必须检讨师资调派的工作，改善其作业方式，以在每一年新学年开学时，就已经妥善处理好师资调派工作，确保学校的行政和教学工作得以顺利进行。

教总主席王超群。（图：星洲日报）

（吉隆坡19日讯）教总主席王超群说，教育部、教育服务委员会、公共服务局等相关政府涉及单位，必须检讨师资调派的工作，改善其作业方式，以在每一年新学年开学时，就已经妥善处理好师资调派工作，确保学校的行政和教学工作得以顺利进行。

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免影响学校行政工作

教总今日发文告说，教总于日前召开第67届常务理事第二次会议，来自全国各地的常务理事包括沙巴和砂拉越的6名理事全数出席，以针对教总今年的工作计划和当前的华教课题进行讨论。

“多名理事表示，由于教育部目前还在处理教师转换学校的申请，导致一些学校原本已经安排好了教学时间表，但却突然接获某位教师被调走的通知，导致学校必须重新安排教学时间表，对学校造成了许多不便。

“再加上新教师还没有及时派出来，导致学校也无法得知是否会获得新师资，诸如种种情况都对学校的行政工作带来影响。大家都对这种乱象表达不满，并认为教育部应该在学校开课前就妥善处理这些工作，以确保学校在开学时就能够顺利运转，特别有足够的教师来教导学生。”

王超群表示，教总一直都在关注华小师资的问题，而且也多次向教育部提出有关的问题，以提早做好准备，无奈还是出现了状况。新教师调派的问题主要是出在教育服务委员会及公共服务局，这2个部门都不归教育部管辖，所以副部长往往也受到许多牵制。

无论如何，王超群表示这些问题已经发生好几年，一直无法有效解决，教总希望随著新政府的成立，能够采取必要的行动来解决这个问题，以免问题继续恶化。

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促立即发聘临教批文

同时，王超群也促请教育部马上发出聘请临教的批文，因为随著新教师1月22日报到后，一些还有师资空缺的华小就可以在第一时间聘请临教来填补。

发起“华教新路向”系列活动

另外，王超群表示，教总、董总和独大有限公司将发起“华教新路向”系列活动，并邀请全国主要华团参与，希望凝聚各华团的力量，集思广益，为开拓我国华文教育的新路向作出努力。

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王超群指出，我国509大选首次出现政党轮替，因此，身处于一个新的政治局势，再加上全球教育改革的冲击，作为华教的领导机构，董教总必须对华文教育所面对的种种挑战，以及未来的发展路向，进行探讨和思考，以带领华教迈向更好的发展。

“会议上也针对微型华小复级班、承认统考、小学一至三年级废除考试、全国华小华语演讲暨笔试比赛等课题进行讨论。此外，今年也是教总前主席沈慕羽106岁冥诞暨逝世10周年纪念，因此，教总将展开系列活动，包括公祭、华教歌曲创作比赛及举办研讨会等纪念活动。”

文告指出，当天会议结束后，也安排了“教总常务理事及秘书处同事新春联欢午宴”，以欢庆春节的到来，并加强常务理事和秘书处同事的联系。