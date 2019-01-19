怡警：接医生与律师夫妇投报‧警局长涉威胁受调查 怡保警区主任莫哈末阿里助理总监表示，警方正在调查怡保一名警局长被指威胁一对医生与律师夫妇的投报，一旦调查完毕将给副检察司决定是否提控这名警局长。

（霹雳‧怡保19日讯）怡保警区主任莫哈末阿里助理总监表示，警方正在调查怡保一名警局长被指威胁一对医生与律师夫妇的投报，一旦调查完毕将给副检察司决定是否提控这名警局长。

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警局长暂没停职

莫哈末阿里今日向星洲日报表示，这名警局长目前受到调查，唯继续上班执行任务，并未被采取行动惩罚而暂停职务。

他说，一旦副检察司决定提控，这名警局长才会被暂停职务。

莫哈末阿里表示，警方已经对这名警局长录取口供，警局长表示事发时驾著一辆轿车，为闪避另一辆轿车，结果他几乎撞及有关锡克裔医生。

不过，他说，这名警局长被该名医生的律师妻子拍摄视频时，被指威胁他们。

交通磨擦 被指作出威胁

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这宗案件于本月14日下午5时45分在怡保狮尾新村第4路发生，这名警局长的警阶为助理警监；有关男医生在怡保苏丹局拜润医院（中央医院）服务，事发后向警方报案；警方援引刑事法典第506条文（恐吓）调查此案。

据知，事发时，这名医生与律师夫妇正在散步，突然间几乎遭一辆轿车撞及，这对夫妇受到惊吓下高喊“喂”，有关轿车过后折回头停下，有一人下车，掐住男医生的衣领，不断大声地重复问这名男医生“你认识我是谁吗？”

男子甚至表示会找出男医生的住址，当时男医生从对方口中，疑闻到酒精味。

据知，女律师目睹这情况，拿起手机拍下事发经过，唯被对方发现企图攻击，受到男医生劝阻道歉，对方过后愤然离开。