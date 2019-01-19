狮城美术馆设奇特长墙‧摸墙可闻年轻人味道 年轻人的味道到底是怎样的一种味道？想要知道，就走过新加坡国家美术馆的一道墙，用手摸一摸就会闻到扑鼻而来的“年轻人的味道”。

由冰岛味道研究员创作的这道墙就犹如人的皮肤，抚摸时会使封闭着的空气散发出味道。

（新加坡19日讯）年轻人的味道到底是怎样的一种味道？想要知道，就走过新加坡国家美术馆的一道墙，用手摸一摸就会闻到扑鼻而来的“年轻人的味道”。

广告

新加坡《联合晚报》报道，这道12公尺长的墙“收集”了新加坡50个年轻人的味道，是冰岛味道研究员图拉斯（Sissel Tolaas）在今年的昼夜璀璨艺术节“寻行迹回音”的作品。

冰岛研发3种味道混合

这道名为“我是谁”（eau d’youWho Am I）的长墙上的味道主要由3种味道混合，有年轻人常去的地方如熟食中心，樟宜机场和球鞋店，也有他们的家里和房间，以及他们周围散发的味道。

图拉斯前后花了3个月访问新加坡年轻人，了解他们的背景故事，也陪他们到常去的地方收集味道。她用一个像吸尘机一样的仪器吸住周边的空气粒子，然后带回德国的研究院，把混合后的空气封装，加入化学粘合剂涂在墙上。这道墙就犹如人的皮肤，抚摸时会使封闭著的空气散发出味道。

最奇特的是，每个人在墙上嗅到的味道可能会不一样，有些会觉得呛，也有人觉得很香。图拉斯解释，这是因为人类天生对嗅觉很敏感，所以对每一种味道的印象和反应都不同。

在图拉斯看来，味道就像是一张身份证，代表每个人的独特性。她希望借着这次展览提高年轻人的自我认识。

广告

“年轻人往往会问，‘我是谁’？

尤其很多少年在网络时代里看不清自己，也没有多少人聆听他们的诉说，我想通过展览引发他们思考自己的身份，正视自己面对的问题。”

昼夜璀璨艺术节今年共有50多项作品供观众欣赏，主要在新加坡国家美术馆、亚洲文明博物馆、旧国会大厦艺术之家、滨海公园，以及维多利亚剧院与音乐厅举行，开放至2月24日，入场免费。