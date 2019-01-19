黄书琪：与当年情势完全不同‧敦马安华不会历史重演 “在这个课题上，敦马和安华都很小心，他们肯定不会想要重蹈历史的覆辙，如果历史重演，他们肯定都是历史的罪人。”

沈志勤（左六）为《蓝‧视角》主持推介礼后，与该杂志工作人员以及众嘉宾合影。左起为林宏祥、黄田恬、冯诗玮、绕兆颖和黄书琪，右起是龚秀霞、洪国川、潘永强、黄玉珠、蔡添强和王维兴。

(吉隆坡19日讯）行动党居銮国会议员黄书琪及南方大学学院助理教授潘永强异口同声认为，首相敦马哈迪和公正党主席拿督斯里安华并不会重演20年前的历史，而2人之间的顺利交棒，也将有助于巩固民主。

广告

黄书琪表示，她相信敦马和安华如今肯定倾向不做同样的决定，因为他们都不会想成为历史的罪人；而且这一课题如今也不是他们2人可以决定的，包括权力结构和政治资源的改变，敦马也已经不可能像20年前那样只手遮天了。

重蹈覆辙将成历史罪人

“在这个课题上，敦马和安华都很小心，他们肯定不会想要重蹈历史的覆辙，如果历史重演，他们肯定都是历史的罪人。”

“安华肯定不想要重演，而已经到了政治生涯最后阶段的敦马，如今也会更多的考虑自己在历史上的定位，考虑别人会怎么评断他，因此在这一关节点上，我会愿意给敦马一个机会。”

潘永强：顺利交棒可巩固民主

潘永强则表示，敦马将权力顺利移交给安华是很重要的，政治的和解或民主巩固会有长远的影响。

广告

“这不只是因为安华经过20年政治上的打击和迫害后，最后成功取得权力，更重要的是，权力顺利的转移，对巩固民主是很有帮助的。

“这会让人民对政治的承诺或者政治协议有信心，相信政治协议是会被履行和兑现的，以后才会对任何政治上的承诺有信任感以及有支持的意愿，否则只会对政治产生虚无或不信任的感觉。”

2人是昨晚在隆雪华堂诚毅厅举办的一场主题为“敦马与安华，历史会重演吗？”的讲座上，发表意见。

推介新政论杂志《蓝‧视角》

广告

有关讲座会是为配合本土新政论杂志《蓝‧视角》的推介礼，由隆雪华堂妇女组和《蓝‧视角》联合举办。主讲人分别为黄书琪、潘永强及《蓝‧视角》总编辑王维兴。

农业及农基工业部副部长沈志勤主持推介，出席者尚有公正党副主席蔡添强、隆雪华堂妇女组主席黄玉珠及《蓝‧视角》总经理饶兆颖等人。

沈志勤：盼媒体带动社会舆论

沈志勤表示，他在509变天以后并没有看到整个媒体生态出现巨大的变化，因此他希望可以看到有根据前瞻性的媒体能带动社会舆论，尤其是知识分子，或者是社会运动，或者是学生，就一些前瞻性的想法进行讨论。

“509后政权改变了，可是社会的共识没有改变，保守派还是强烈对抗一些比较进步的思想，种族议题还是继续有很大的市场，我们可以看到一些比较前瞻性的想法，也受到保守力量的阻碍。

讨论议题构建新大马共识

“所以我觉得我们必须要一个前瞻性的媒体，来带领整个社会就政治、经济、文化和教育等议题进行讨论，构建新大马的共识。”

也是公正党策略局主任的沈志勤指出，希盟联盟的竞选宣言，很大部份就是从1998年烈火莫熄开始到2018年，来自于社会积极、很热血和理想主义的讨论和舆论后所达致的共识，包括民主改革、司法独立、媒体自由等。

“我相信很多时候都是社会运动、学生和知识分子走在前端，然后慢慢的政治人物才跟上，再带动整个社会改变。”