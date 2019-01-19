东马23年未调整．要求检讨生活费津贴 （诗巫19日讯）全国公共及民事职工总会（CUEPACS）主席拿督阿兹慕达说，不论居住在都市、城乡的公共及民事职工皆面对与日俱增的生活费负担，为此，该会要求政府重新检讨生活费津贴，以便能减轻他们的压力。

（诗巫19日讯）全国公共及民事职工总会（CUEPACS）主席拿督阿兹慕达说，不论居住在都市、城乡的公共及民事职工皆面对与日俱增的生活费负担，为此，该会要求政府重新检讨生活费津贴，以便能减轻他们的压力。

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“通过生活费津贴，我们希望公共及民事职工能调整开销方式，生活过得没那么压力。”

阿兹慕达今早与砂公共及民事职工总会、砂土著教师公会交流后向媒体说，公共及民事职工的薪金已逐步调高，惟生活费也逐年增加，砂、沙区域的生活津贴自1996年就不曾调整，两者不成正比。政府受促正视和重新检讨。

他指出，生活津贴一开始是最低薪金的25％，最低薪金从原有800令吉调高至1200令吉，薪金越高者所获生活津贴越低，当薪金达到一定程度时就无法再享有生活津贴。