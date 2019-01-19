首相今起官访奥地利‧商两国合作与友好关系 首相敦马哈迪将从20至22日，对奥地利进行3天官访。

（八打灵再也19日讯）首相敦马哈迪将从20至22日，对奥地利进行3天官访。

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外交部今日发文告指出，马哈迪此次到奥地利进行官访，将有机会针对大马与奥地利的双边关系，以及在区域和国际课题上的共同利益课题，进行讨论。

“这也是大马向国际社会展示改革及打击贪腐决心的平台。”

分享马打击贪腐问题文告指出，马哈迪21日将在反贪国际学院（IACA）演讲及22日在第10届国际反贪局联合会（IAACA）会议上致词，主要分享我国如何打击贪腐问题、我国政府的反贪倡议，以及加强管治的计划。

文告指出，马哈迪将会见奥地利总理库尔兹及总统亚历山大范德贝伦，以商讨我国与奥地利之间的合作与友好关系。

“马哈迪的行程也包括会见奥地利投资家与商人，以探讨双边经贸合作与投资机会，同时也将会见在维也纳的大马公民。”

文告指出，首相夫人敦茜蒂哈斯玛、外交部副部长马祖基及资深职员将随行前往奥地利。