林慰：10年前10年后 近日，社群网站上吹起一股#10YearChallenge风潮，甚至获得许多国内外名人响应，贴出2009至2019年今昔对比照。

近日，社群网站上吹起一股#10YearChallenge风潮，甚至获得许多国内外名人响应，贴出2009至2019年今昔对比照。

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要找出10年前的照片，确实得花一些工夫。大部分旧照片都和多年前的旧手机一块长眠去了。所幸翻了翻脸书相簿后发现，当年加入脸书正好就是2009年，还记得当时的大头贴可是用开盖手机拍摄呢，像素有些差，照片里的我顶个厚浏海，还青涩着呢！岁月果然是个神偷，眨眼10年不知不觉就过去了！

滑一滑脸书，看着朋友贴出的对比照，有者自嘲10年前是个瘦皮猴，10年后却仿佛吹气球般发福了，对比鲜明引人发笑；有些则仿佛冻龄，不得不赞叹保养得宜。还有网友顺势推出搞笑吐槽对比照，获得不少共鸣，例如10年前茶室点一杯热美禄仅1令吉，如今要价3令吉；马币10年后大贬值；10年前钱包空空如也，时至今日也一穷二白。

#10YearChallenge系列文中，最令我印象深刻的是环保组织贴出的对比照，像是10年前存在的宝特瓶，10年后依旧完好无缺；10年前肥肥壮壮的北极熊生活在浩大的冰川 ，10年后的北极熊变得骨瘦如柴，因全球暖化，环境破坏的关系，生活的冰川也大幅融化；10年前翠绿茂密的森林，10年后因开发发展砍伐树木，山林变得光秃秃，这些对比照都令人反思。

如今已鲜少使用脸书贴文，不再像过去写日记般“事事分享”，个人还蛮喜欢脸书“我的这一天”（On This Day）功能，可以让我回顾往年这一天自己与好友们过去在脸书上的回忆，一不小心就陷入照片回顾中。

顺着这股回顾风，友人们也开始回忆过去，在群组中贴出一张张10年前的高中旧照片，往事历历在目。厚浏海、玉米烫、还有现在看来毫无品味的穿搭造型，忍不住笑翻， 10年前被渐渐淡忘的时光，再次回到我们的记忆中。

其实这股#10YearChallenge风吹得正是时候，可以让我们看看自己10年来的进步，同时亦反省过去的不足。10年，有太多美好回忆，也难免有一些遗憾。老套的说一句，“回顾过去，展望未来”，下一个10年，准备好了吗？

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（星洲日报．砂拉越．情怀大地．作者：林慰）