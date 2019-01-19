狮城新规定下月生效‧行人道骑行限速10公里 新加坡政府规定，从2月1日起，所有个人代步工具在行人道骑行的时速不可超过10公里，在公路上骑行的脚踏车骑士也须戴头盔，违例者可被判罚款高达1000元（约3000令吉），或坐牢长达3个月，或两者兼施。

（新加坡19日讯）新加坡政府规定，从2月1日起，所有个人代步工具在行人道骑行的时速不可超过10公里，在公路上骑行的脚踏车骑士也须戴头盔，违例者可被判罚款高达1000元（约3000令吉），或坐牢长达3个月，或两者兼施。

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《联合早报》报道，新加坡陆路交通管理局昨天（1月18日）宣布，新条例将于下个月1日正式生效。

罚款高达1千或监3个月

届时，脚踏车和电动踏板车等个人代步工具使用者在行人道时，必须把最高时速从每小时15公里减至10公里。初犯可被判罚款高达1000元，或坐牢长达3个月，或两者兼施。

新加坡陆交局指出，这有助于所有道路使用者在碰到突发情况时，有更多时间反应，进而降低发生意外的风险及伤势的严重性。

另外，考虑到脚踏车骑士相对于路上其他车辆来得脆弱，新条例一旦生效，脚踏车骑士在公路骑车时必须戴头盔，否则可面对的刑罚与上述违反时速者相同。

不过，那些只为从公共道路（例如行人道和共用道）的一处到另一处而过马路的骑士，则不受条例影响。

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其他新条例包括，脚踏车和电动踏板车等个人代步工具使用者在过斑马线和交通灯等地方时，必须停车查看有无其他车辆。公路使用者也须放慢车速，让行人和活跃通勤者过马路。

按照规定，活跃通勤工具用户过马路时若没有停车查看路况，将面对罚款高达1000元，或坐牢长达3个月，或两者兼施。驾车者若被发现没有放慢车速，也会面对同样刑罚。

行动辅助工具最高时速10公里

往后，为年长者和有行动不便者而配置的行动辅助工具（Personal Mobility Aids，简称PMA）最高时速也不得超过10公里，以避免商家为绕过个人代步工具的条规，滥用和改装PMA。

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若在公路上使用违例PMA，可被罚高达5000元（约1万5000令吉），或坐牢长达3个月，或两者兼施。