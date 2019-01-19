安华：不阻回击者发言‧是否采行动纪委会决定 “如果他们想要喊叫，就让他们，我交由赛胡申阿里领导的纪律委员会决定是否要采取行动。”

安华（中）为法米的服务中心主持开幕剪彩仪式。

（吉隆坡19日讯）公正党主席拿督斯里安华说，他不会阻止回击他的领袖，他会让这些领袖继续发言。

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“如果他们想要喊叫，就让他们，我交由赛胡申阿里领导的纪律委员会决定是否要采取行动。”

也是波德申国会议员的安华今日为公正党班底谷国会议员法米的服务中心主持开幕仪式后，受询及他是否会援引党章对付批评他的领袖问题时，如是指出。

该党署理主席拿督斯里阿兹敏阿里早前批评安华决定的最新领导层名单，无法公平与公正地反映基层的意愿，并促请安华重新检讨最新领导层的委任。

此外，副主席祖莱达于1月14日在《马来西亚前锋报》撰文，不点名抨击“某党领袖”专横、不尊重基层意愿，且背叛民主。

另一方面，对于总检察署代表大马政府入禀哥打峇鲁高庭，起诉吉兰丹州政府与私人公司等八造侵犯原住民习俗地，安华说，政府必须要有明确的计划保护原住民的利益和提升他们的福利。

他指出，但政府不应该利用补选期间宣布特定的计划或工程，而是在补选后马上着手。